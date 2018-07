Inhalt Seite 1 — Albert Schweitzer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Probst Grüber

Als der Rundfunk die erste Nachricht von der Erkrankung Albert Schweitzers durch den Äther trug, falteten sich Millionen Hände in aller Welt zur Fürbitte. Die wir seine Wirkungsstätte kannten, sahen im Geiste den edlen Freund auf einem primitiven Bett liegen in der schlichten Holzbaracke, die er einst mit eigenen Händen gezimmert hatte. Wir wußten an seinem Lager die einzige Tochter, die durch Jahrzehnte hindurch Arbeit und Sorge mit ihm geteilt hat, sowie seine Ärzte, darunter den jungen Schweizer Arzt, der nun die Leitung des Hospitals übernehmen wird.

Nun, da sein Leben in des Wortes ursprünglicher Bedeutung vollendet ist, wandelt sich Fürsorge und Fürbitte in Lob und Dank; und das verbindet wieder Freunde und Verehrer in aller Welt mit den Helfern und Hilfsbedürftigen in Lambarene. Alle Trauer ist dem Christen geweiht durch das Gefühl des Dankes. Wer viel verliert, darf aufrichtig trauern. Wer viel besessen hat, muß um so herzlicher danken.

Als ich ihm an seinem 90. Geburtstag im Kreise seiner Mitarbeiter die Grüße und Wünsche der Evangelischen Kirche in Deutschland überbrachte, sagte ich ihm: „Wir danken dir, daß du in diesem Jahrhundert, das durch Kriege und Konzentrationslager gekennzeichnet ist, durch dein Leben das Testament des Herrn unserer Kirche bezeugt hast, das er in der letzten Nacht seinen Jüngern sagte: Ich aber lebte unter Euch als ein Diener. In seiner Nachfolge hast du nicht nur seinen Auftrag verstanden, der große warmherzige Samariter hat es geschenkt, daß du seinen Befehl hören und ausführen konntest, jenen Befehl: Gehe hin und tue desgleichen.“

Konfessionell ausgerichtete Normaltheologen haben oft Bedenken gegen seine Theologie geäußert, aber uns jungen Leuten hat er vor mehr als 50 Jahren neue Wege gezeigt, die aus der damaligen Verkrampfung orthodoxer und liberaler Theologie herausführten. Und schließlich: Im letzten Gericht werden wir nicht nach theologischen Pfündlein gefragt, da heißt es vielmehr: Was du dem Geringsten meiner Brüder nicht getan hast, das hast du mir nicht getan.

Als Albert Schweitzer sich 1913 entschloß, in den Urwald zu den Geringsten zu gehen, verstanden wir Theologen, die wir damals unser Studium beendeten, diesen Schritt nicht. Wie konnte ein Mann mit diesen Gaben, der in drei Fakultäten promoviert hatte, der der beste Bach-Interpret seiner Zeit war, seine Gaben so Vergeuden? Heute, da sein Leben abgeschlossen vor uns liegt, sehen wir, daß dieser sein Weg der einzig richtige war. Er hat mit seinen Gaben nicht Ansehen, Macht oder finanziellen Einfluß gesucht, sondern seine Gaben in den Dienst größerer Aufgaben gestellt. So wurde er in einer Zeit, da die Unmenschlichkeit Orgien feierte, der lebendige Zeuge der Mitmenschlichkeit.

Einer Welt, die sich gegenseitig zerfleischt und in der Millionen an Hunger und Entkräftung sterben, predigte er unermüdlich die „Ehrfurcht vor dem Leben“. Einer Generation, die über das Denken in den Freund-Feind-Kategorien nicht hinausgekommen ist, zeigte er, daß der einzelne Mensch und die menschliche Gemeinschaft uns täglich neu als Aufgabe gestellt sind.