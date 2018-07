Von Horst Klemme

Man sieht sie vor sich, wie sie ans Rednerpult schreiten. Ernst, würdevoll, Wichtiges in sich bewegend. Sie sprechen nicht einfach, sie ergreifen das Wort. Sie haben keine Ansicht, sie stehen auf einem Standpunkt. Sie haben für alles Verständnis, weil sie es rein menschlich betrachten. Schwierigkeiten versuchen sie nicht zu meistern, sie bemühen sich, ihrer in etwa Herr zu werden. Erfahrungen werden von ihnen nicht gemacht, sondern empirisch entwickelt.

Sie stellen ihre Umwelt gern vor vollendete Tatsachen, auch wenn sie – seit dem verunglückten Ministerwort – etwas außerhalb der Legalität liegen; sie jonglieren mit schwebenden Fragen, kommt aber jemand mit stichhaltigen Einwendungen, so kaufen sie ihm die nicht ab; und nichts hassen sie so sehr wie unliebsame Störungen (demnach müßte es also auch beliebte Störungen geben).

Chromleisten – wohin man schaut. Nichtssagendes wird bedeutend, Banales erhält Aussagekraft. Soll man vor der Elternschaft simpel von Schulsorgen sprechen? Mitnichten. Wie ergriffen lauscht das Auditorium, wenn von schulischen Belangen die Rede ist, wenn die berechtigten und legitimen Wünsche, die einem dringenden Bedürfnis entspringen, nicht etwa ausgesprochen, sondern zum Ausdruck gebracht werden!

Wir alle kennen diese Missetaten gegenüber der Sprache; das Substantivieren schlichter Zeitwörter zum Beispiel. Wer von dieser Sucht befallen wird, fragt nicht mehr, er stellt die Frage. Er denkt nicht mehr, sondern bekennt sich zu dieser oder jener Denkungsart. Er stimmt nicht überein, sondern trifft nach einer diesbezüglichen Unterredung die Feststellung gegenseitiger Übereinstimmung. Vor Schluß seiner Rede kann er nicht umhin, das Ende seiner Ausführungen anzukündigen. Der Hinweis, daß die Aufgabe wichtig und bedeutend sei, genügt nicht. Erst dann streift es wie ein Flügelschlag künftiger Jahrzehnte die Anwesenden, wenn der Gestaltung der Aufgabe entscheidende Bedeutung beigemessen wird.

Das ist wahrlich ein wichtiges Anliegen, Dieses Karrierewort verdient es, eingehend gewürdigt zu werden. Allen ist es ein Bedürfnis, von ihren echten Anliegen zu sprechen. Dieses Wort, das seit über fünfzehn Jahren unsere Sprache anreichert, aber nicht gerade bereichert, ist eine Geburt der Nachkriegsjahre. Es war sozusagen die zur Sprache gewordene Reeducation. In den tausend Jahren zuvor hatte es immer nur Wille, Befehl, Kommando geheißen. Das Wort Anliegen war demgegenüber bescheiden, innerlich, anpassungsfähig, ja hin und wieder, wenn es aus dem richtigen Munde kam, sogar ein wenig verschämt. Die Partei X, der Minister Y, die Organisation Z hatten plötzlich weder ein Programm noch eine Parole. Nein, es klang viel besser und war dennoch nicht minder eindeutig, wenn sie ihre Forderungen ein Anliegen nannten.

Früher gefiel man, hatte Beifall, Erfolg. Heute kommt man an. So ändern sich die Zeiten. Auch früher kam man an – mit der Eisenbahn zum Beispiel. Man ließ es auf einen Versuch, auf ein paar Mark, auf einen Prozeß oder gar auf einen Krieg ankommen. Als Modewort aber erhielt ankommen neben seiner eigentlichen eine zusätzliche Bedeutung. Man läßt den Autor eines Romans, die neue Zahnpasta, den Schauspieler auf der Bühne, den Redner an seinem Pult, das noch bessere Waschpulver, den Schlager, das Filmsternchen oder den Werbeslogan beim Publikum ankommen. So lange, bis das dumme Wort nicht mehr ankommt.