„Zeitgenössische Musik aus Polen“; Stefania Woytowicz (Sopran), Warschauer National-Philharmonie, Leitung: Witold Rowicki; Philips AY 835 261, 25,– DM.

Vor neun Jahren, als zum erstenmal der „Warschauer Herbst“ begangen wurde, begegneten westliche Beobachter einem der merkwürdigsten Phänomene in der Entwicklung der neuen Musik: Trotz langjähriger Abgeschlossenheit, trotz mangelnder Kontakte zum Westen, ohne die Möglichkeit einer Orientierung oder Absprache, jedoch gefördert oder zumindest geduldet durch ein kulturpolitisches Tauwetter hatte die junge polnische Musikergeneration auf die gleichen Wege gefunden, die in Deutschland, Italien und Frankreich nach 1945 begangen wurden: die Nachfolge Anton Weberns bis hin zur seriellen und zur elektronischen Musik. In seiner verdienstvollen „Modern Music Series“ hat Philips jetzt die Wortführer der polnischen Avantgarde vorgestellt: Krzystof Penderecki mit seinem vielstimmig-gleitenden Streicherstück „Threnos“, Klagelied auf die Opfer von Hiroshima (1960), Tadeusz Baird mit sechs Liebesliedern (1960), Kazimierz Serocki mit einer hinreißenden „Sinfonietta für zwei Streichorchester“ (1956) und die Komponistin Grazyna Bacewicz mit einer „Musik für Streicher, Trompeten und Schlagwerk“ (1958). Gegen die in Deutschland mit Enttäuschung registrierte Intellektualisierung der Musik haben die Polen sich erfolgreich abschirmen können: Die vier Werke quellen über von Vitalität, Spontaneität, Musikalität. Wer zudem die Qualität der Warschauer National-Philharmonie schätzen lernen möchte, hat in dieser von Witold Rowicki geleiteten Aufnahme das allerbeste Anschauungsmaterial. H. J. H.