Die britische militärische Präsenz „östlich von Suez“, wurde in der vorigen Woche gleich viermal in Frage gestellt: In Aden, Singapur, Hongkong und auf der Insel Mauritius, die als Ersatzbasis dienen soll, falls die Engländer eines Tages Aden oder Singapur aufgeben müssen.

In Mauritius gerieten die Engländer in einen Verfassungskonflikt, der rassische Hintergründe hat (siehe Karte). Auf der Insel, die 1720 von Franzosen kolonisiert und 1810 von England erobert wurde, gibt es kaum britische Einwohner. Die Franco-Mauritianer und die Kreolen widerstreben – aus Furcht vor einer indischen Oberherrschaft – der Unabhängigkeitserklärung, die von der stärksten Partei, der Labour-Party, noch für dieses Jahr gewünscht wurde. Die Minoritäten würden eine Assoziation mit Großbritannien vorziehen.

In Aden dem britischen Stützpunkt an der Küste Südwestarabiens, verschärften sich die Spannungen, nachdem dort der britische Sprecher des Legislativrates und ein britischer Polizeichef von Kommandotrupps der Nasser-freundlichen „Nationalen Befreiungsfront“ ermordet wurden. Der Chefminister der Stadt, Abdul Qawee Mackawee, sprach den Engländern sein Beileid aus, bedauerte jedoch zugleich die Verkündung des Belagerungszustandes.

Die arabischen Rebellen, die vom ägyptisch: besetzten Teil des Jemen aus operieren, wollen die Engländer mit Terror aus Aden vertreiben. Bereits 1963 hatte eine UN-Mehrheit die Räumung des britischen Stützpunktes und Selbstverwaltung für die benachbarte südarabische Föderation verlangt. London will diese Unabhängigkeit erst 1969 gewähren, hat aber bisher unter den Arabern noch keinen von allen Parteien anerkannten Gesprächspartner gefunden. Die Nationalisten sind in drei Gruppen zersplittert:

1. „Die Organisation zur Befreiung des besetzten Südens“, die von der Mehrheit der Politiker in Aden unterstützt wird, wünscht einen unabhängigen Staat Südarabien, der sich vielleicht später mit dem Jemen assoziiert.

2. Die „Südarabische Liga“ verfolgt dasselbe Ziel, jedoch mit anderer Taktik.

3. Die terroristische „Befreiungsfront“ erstrebt die Vereinigung mit dem Jemen.