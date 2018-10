Von Joe J. Heydecker

São Paulo im September

Pergunte ao homen do Mannesmann“ – Fragen Sie den Mann von Mannesmann –, dieser Anzeigen-Slogan ist zu einer stehenden Redensart mit Augenzwinkern geworden, wenn in Brasilien ein Gespräch unter Geschäftsleuten auf gewisse Fragen kommt. Und wann würde jetzt in Brasilien ein Gespräch unter Geschäftsleuten nicht auf die gewissen Fragen kommen. Das, was manche Blätter als „Affäre“, andere als „Skandal“ bezeichnen, beherrscht noch immer die Schlagzeilen der brasilianischen Presse, zumindest im Wirtschaftsteil, und bei jeder neuen Wendung der amtlichen Ermittlungen auch in den Tagesnachrichten. Coidadinho nennen die Brasilianer ein armes Kerlchen, ein Kind, dem ein Mißgeschick widerfahren ist, mit ein wenig Schadenfreude auch Erwachsene, und als Coidadinho betrachtet man die Mannesmann-Männer allesamt, da gerade ihnen passiert ist, was so leicht auch vielen anderen hätte passieren können. Nur: die anderen sind draußen und Mannesmann ist drin.

Der Fall der Companhia Siderurgica Mannesmann, Sitz Belo Horizonte, zu achtzig Prozent eine legitime Tochter der deutschen Firma Mannesmann in Düsseldorf, ist in Brasilien zu prinzipieller Bedeutung herangewachsen. Er hat ein Schlaglicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Landes vor und nach der März-Revolution von 1964 geworfen, er hat ein weites Netz von Finanzgeschäften „außerhalb der Legalität“ beleuchtet, er hat die Gesetzgebung in Bewegung gebracht und vielen Menschen Frühstück, Mittag- und Abendessen verdorben. Er hat aber keine Geheimnisse enthüllt: Das Allgemeine ist in Brasilien allgemein bekannt, und das Besondere des Falles Mannesmann wurde bis heute nicht aufgeklärt.

Die Sache begann, als die Firma Mannesmann Ende Juni einige Schuldverschreibungen nicht einlöste, die von einem Geschäftsmann in Rio de Janeiro präsentiert wurden. Die Tatsache wirkte auf Anhieb sensationell, weil die Firma und die von ihr ausgegebenen Titel bis zu dieser Stunde in der Finanzwelt als „bombensicher“ galten. Die Bestürzung war um so größer, als die Firma zur Begründung angab, die fraglichen Schuldverschreibungen seien unter Mißbrauch ihres Namens irregulär von den ehemaligen, 1964 entlassenen Direktoren José Machado Freire und Jorge Serpa Filho ausgegeben worden. Die Unterschriften dieser Herren könnten nicht als verbindlich angesehen werden. Damit war der Fall polizeireif.

Zögernd meldeten sich mehrere andere Inhaber von Mannesmann-Schuldverschreibungen. Sie gaben an, bisher seien Titel mit den gleichen Unterschriften stets anstandslos honoriert worden. Andere Titelinhaber zogen es vor, zunächst einmal still zu bleiben und die Entwicklung abzuwarten, weil es sich doch um Geschäfte auf dem sogenannten Parallelmarkt handelte, also um Finanzoperationen außerhalb der gesetzlichen Bestimmungen. Einige Makler, die mit den fraglichen Papieren zu tun hatten, schlossen ihre Büros und gingen auf „Geschäftsreisen“ mit unbekannten Zielen. Jorge Serpa Filho ließ sich nicht auffinden. José Machado Freire aber bezeichnete die Unterschriften, die ihm vorgelegt wurden, als gefälscht. Dafür gab er unumwunden zu, seit 1960 in Firmeneigenschaft Schuldverschreibungen unterzeichnet zu haben, die zur Placierung auf dem Parallelmarkt bestimmt gewesen seien. Überdies hatten renommierte Banken Prokura und Namenszüge auf den jetzt plötzlich dubios gewordenen Papieren beglaubigt.

Alle offenen Geheimnisse waren plötzlich beim Namen genannt, und das erst machte die Affäre zum rechten Skandal. Die selbstmörderische Nachsicht der Finanzbehörden, in deren Schatten der Parallelmarkt ein bisher ungestörtes Dasein entfaltete, mußte jetzt ein Ende haben. Es galt, Deckung zu suchen. Für die Mannesmann-Männer war es dafür schon zu spät. Militärpolizei besetzte die Geschäftsräume, die Regierung des Bundesstaates Minas Gerais ernannte einen „Interventor“ mit treuhänderischen Befugnissen, und das Justizministerium schickte den General Airton Salgueiro de Freitas an der Spitze einer Untersuchungskommission an die Front. Generaldirektor Siegmund Weiß, Chef des Mannesmann-Ablegers in Brasilien, beteuerte, als er unter Bedeckung von sechs Anwalten zur ersten Vernehmung erschien, nichts von allen diesen schlimmen Dingen gewußt zu haben. Er wurde inzwischen auf Anraten Düsseldorfs von seinem Posten suspendiert.