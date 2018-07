J. Presser Ondergang: De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940 bis 1945 (2 Bände, 526 und 568 Seiten). Staatsuitgeverij / Martinus Nijhoff, Den Haag, 1965, 29,50 Gulden.

Am 13. Januar 1950 wurde von dem niederländischen „Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie“ Historiker Dr. J. Presser, Ordinarius für neuere Geschichte an der Universität von Amsterdam, der Auftrag erteilt, die Geschichte zu schreiben von der „Endlösung der Judenfrage“ in den Niederlanden. Zu jener Zeit glaubte der Autor noch, er würde ein Buch schreiben von rund 500 Seiten, das wohl 1952 erscheinen könnte. In Wirklichkeit dauerte es bis 1965, bis der niederländische Kultusminister auf einer feierlichen Zusammenkunft in dem ehemaligen „Hollandsche Schouwburg“ – einmal der Ort, wohin die Juden vor ihrem Abtransport zusammengebracht wurden – dem Bürgermeister von Amsterdam das erste Exemplar des Werkes übergab, das hier angezeigt wird.

„Dieses Buch enthält die Geschichte eines Mordes. Eines Mordes, zugleich Massenmordes, in nie gekanntem Umfang, mit Vorbedacht und kaltem Blut verübt. Die Mörder waren Deutsche, die Ermordeten Juden, in den Niederlanden ungefähr hunderttausend...“ So fängt das Bach an; so setzt Presser die Tonart, in der er es zustande gebracht, fort. Man erwarte von dem Buch nicht eine nüchterne, spröde Wiedergabe der Tatsachen. Presser läßt sein Herz reden, wenn der Gegenstand dazu Anlaß gibt; und wie sollte dieser Gegenstand dazu keinen Anlaß geben?

Doch erzählt er uns die Tatsachen, und wir erfahren, wie sie vor sich gegangen ist, die „Endlösung“, angefangen mit der gesellschaftlichen Isolierung, fortgesetzt mit der wirtschaftlichen Ausplünderung, beendet mit der Vernichtung.

Viel Material ist benutzt worden, diese Tatsachen zu ermitteln. Es reicht von dem Archiv des Reichskommissars für die besetzten niederländischen Gebiete, über jenes des höheren SS- und Polizeiführers Rauter bis an das eines „Kapitäns“ Sommer. Auch niederländische Archive wurden zu Rate gezogen.

Die Diskriminierung beginnt mit dem Ausschluß der Juden aus dem Luftschutz; wohl sehr früh schon, 1940. Es folgt eine Verordnung gegen das Schlachten. So geht es leise weiter, bis die erste größere Maßnahme folgt: Die „Ariererklärung“, von allen Beamten vor dem 26. Oktober auszufüllen und zu unterzeichnen, ihr folgt die Entlassung aller Juden aus dem Staatsdienst.

Auch die Maßregeln zur wirtschaftlichen Ausplünderung setzen alsbald ein. Das beginnt mit einer Verordnung vom 22. Oktober 1940: Jüdische Unternehmen aller Art sollen angemeldet werden. Erst wenn dies geschehen ist, kann man sich ernsthaft an die Arbeit setzen, das Geschäftsleben „judenrein“ zu machen. Auch hier wieder das Durcheinander der Instanzen, noch angestachelt durch das Verlangen, für die eigene Instanz (oder Person) die besten Brocken einzuheimsen.