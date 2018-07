Von Hilde Spiel

Wie entgeht ein Schriftsteller, der nicht am Beginn einer neuen Richtung steht, dem Vorwurf des Epigonentums? Wie weist er sich, wenn er in der Technik und Thematik seines Werks erkennbaren Vorbildern folgt, als mehr denn ein bloßer Nachahmer aus? Wohl nur durch absolute Lauterkeit.

Wir müssen ihm glauben können, daß er sich bereits erprobter Mittel nicht zu äußerem Effekt, sondern aus innerem Bedürfnis, ja aus Zwang bedient.

Von Rodins Standbild des Honoré de Balzac wird gesagt, es befinde sich unter den weiten Falten seines Havelocks eine anatomisch genaue Figur. So soll man auch in der übernommenen sprachlichen Form einen selbständig ausgeprägten Inhalt vermuten dürfen. In jeder noch so flüchtigen oder abstrusen Skizze des Lebens muß der wahrhafte Versuch einer Welterklärung, muß ein philosophisches Lauern auf Erkenntnis enthalten sein.

Und wie erkennt man die Anatomie unter dem Havelock? Auf Grund eines untrüglichen Gefühls, gleich jenem Qualitätserlebnis, das man vor allen großen Leistungen hat. Oft genügt eine Bleistiftlinie, der stumme Auftritt eines Schauspielers, die erste Handbewegung einer Primaballerina assoluta, um uns die Gewißheit zu geben, daß wir einem außerordentlichen Phänomen gegenüberstehen. Nicht nur das Geniale, auch das Echte hat eine Ausstrahlung von besonderer Kraft.

James Saunders, der im Strom der „Absurden“ einherkommt, besitzt diese Integrität. Wer ihn kennt, den vierzigjährigen, bärtigen Mann – der wortkarg ist und verhalten, mit unruhig zwinkerndem Aug’, als schämte er sich des ständig nach innen gekehrten Blicks –, weiß sich in Gegenwart eines Geistes, der jedes Blendwerk und jede Allüre scheut. An der englischen Seeküste werden Zuckerstangen verkauft, die durch und durch, wo immer man sie abbeißt oder abbricht, die farbigen Lettern BRIGHTON ROCK tragen. So ist auch unser Dichter, in jeder Schicht seines Wesens, JAMES SAUNDERS durch und durch.

Die Absicht jener Dramatiker, die man nach ihren formalen Mitteln, nicht nach ihrem Gegenstand, als Begründer des absurden Theaters bezeichnet hat, war die seine, bevor er von ihnen die wirksamste Methode lernte, ihr Ausdruck zu geben. Sie besteht darin, das Selbstverständliche in Frage zu stellen. Wo ein Bühnenstück bisnun anfing, hören sie auf. Sie haben alle Hände voll damit zu tun, die Voraussetzungen zu ergründen.