Von Folke Hähnel

Die Welt der Oper ist voller Paradoxa. Wie Karl-Birger Blomdahl, der schwedische Komponist, nach Erfolgen mit seinen Sinfonien und Oratorien auf tiefsinnige und kosmisch weitausholende Texte – zum Beispiel in „I speglarnas sal“ und in „Anabase“ – auch in seiner ersten Oper „Aniara“ sich mit einem ähnlichen Vorwurf durchsetzte, so brachte seine jetzt im Königlichen Theater zu Stockholm uraufgeführte zweite Oper „Herr von Hancken“ der Operngeschichte Schwedens eine weitere beachtliche Station in ihrer Entwicklung: Das Werk wurde in Stockholm beinahe eine Volksoper.

Es ging hier nicht allein darum, daß ein Thema neu und brennend aktuell war: Der Komponist hat auch im musikalischen Ausdruck große Einfachheit erreicht, eine Einfachheit, die nach seiner Meinung in dieser Kunstgattung notwendig ist.

Die neue Oper mischt in eine Komödie eine Reihe von tragischen Elementen. Das dramaturgische Tempo wird virtuos durch Dialoge und schnell wechselnde Handlungen hochgetrieben. Blomdahl hat hier weniger Möglichkeiten als etwa in „Aniara“, sich auf größere Komplexe mit festem Stimmungsgehalt zu konzentrieren. Er kann andererseits seine besondere Stärke als Komponist in einer sorgsam durchdachten Bearbeitung von sinfonischen Feldern zeigen.

Im Grunde hat Blomdahl jene musikalische Sprache beibehalten, die wir von „Aniara“ her kennen. Der neuen Oper liegt übrigens eine Reihe zugrunde, die aus „Aniara“ stammt. In „Herr von Hancken“ ist jedoch das große Orchester auf kammermusikalische Verwendung abgestimmt, was zudem erreicht, daß kein einziges Wort des Dialogs verlorengeht.

Eine bedeutende Rolle spielen Rezitative. Man findet nur wenige, in der Regel dann sehr kurze ariose Partien. Allein schon diese Art der Anlage trägt dazu bei, die Oper musikalisch weniger leicht zugänglich zu machen. Vielleicht kann man sagen, daß sich „Herr von Hancken“ zu „Aniara“ verhält wie etwa Verdis „Falstaff“ zu seinem „Don Carlos“.

Erik Lindegren, der bereits das Libretto zu „Aniara“ lieferte, hat jetzt wieder geschickte Arbeit geleistet, als er den umfangreichen Roman von Hjalmar Bergman zu einem Operntext in drei Akten zusammenfaßte. Bergman ist außerhalb Schwedens wohl am meisten als Dramatiker („Der Nobelpreis“) bekannt geworden. Roman wie Oper „Herr von Hancken“ spielen in der schwedischen Provinz zu. Anfang des neunzehnten Jahrhunderts. Der Text ist virtuos, Dialoge mit überraschenden Formulierungen, bizarre Einfälle, ein Karussell wahnwitziger, durch die Verrücktheit des Herrn von Hancken entstehender Verwechslungen dreht sich in einem Kurort namens Sutre.