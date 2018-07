Die griechische Krise ist jetzt acht Wochen alt. Eine Lösung ist immer noch nicht in Sicht. Nur eines steht fest: Der Versuch des jungen Königs Konstantin, eine Regierung der Zentrumsunion ohne deren Führer Papandreou zu bilden, ist vorerst gescheitert. Die Union ist nicht so spaltbar, wie Konstantin geglaubt haben mag. Von ihren 171 Abgeordneten hielten 135 dem Mann aus Patras die Treue.

Was nun? Der Kronrat, eine vergreiste Versammlung von Ex-Premiers und Parteiführern, vermochte den Krisenknoten nicht zu lösen. Und zu Beginn dieser Woche sah es ganz so aus; als habe der alte Papandreou den Jüngling auf dem Thron ausmanövriert. Überraschend hat er mit dem Führer der konservativen ERE-Opposition Kontakt aufgenommen und ging auf dessen Bedingung ein: Neuwahlen in nächster Zeit, doch abgehalten von einer ERE-Regierung. Es fällt Papandreou leicht, der Macht befristet zu entsagen. Er ist überzeugt, daß seine Parlamentsmehrheit bei Wahlen nur wachsen kann – auf 60, gar auf 70 Prozent. Wie dürfte der König danach an ihm vorübergehen?

Papandreou, schätzt die Stimmung seiner Landsleute richtig ein; anders wäre es auch gar nicht zu verstehen, daß Konstantin sich gegen Neuwahlen sträubt wie ein Junge gegen den Zahnarzt. Sein Manövrierfeld wird freilich immer enger. Je länger er seine Versuche hinzieht, Papandreou auszustechen, desto sicherer wird er das Hellenenvolk gegen sich aufbringen – und gegen die Monarchie, die des stabilen Fundaments ihr Popularität ohnehin; entbehrt.

Griechische Krisen folgen ihren eigenen Gesetzen. Bliebe Konstantin hartnäckig, so könnte sich auch der gegenwärtige Konflikt sehr rasch auf de Frage der Staatsform zuspitzen, die bisher nur düster im Hintergrund steht. Die Voraussage kann nicht schwerfallen: Entweder er löst sich von dem Gedanken, Europas letzter König zu sein, der nicht nur herrscht, sondern zugleich regiert, oder er kann die Krone bald als Erinnerung an seine Königszeit ins Exilgepäck packen.

Th. S.