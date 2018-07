Inhalt Seite 1 — Krieg um Kaschmir Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Grenzkonflikt zwischen Indien und Pakistan im Hochgebirgsland von Kaschmir hat sich am vorigen Wochenende zu einem offenen Krieg ausgeweitet. Zum ersten Male herrscht Krieg zwischen zwei Mitgliedern der britischen Volkerfamilie. Die Grofimachte hielten sich zunachst zuriick und beschrankten sich auf Friedensappelle. Der Weltsicherheitsrat entsandte UN Generalsekretar U Thant als Friedensmissionar nach Neu Delhi und Rawalpindi.

Beide Lander gaben sich gegenseitig die Schuld am Kriegsausbruch. Nach Feststellungen der UN war der unmittelbare Anlafi der Feindseligkeiten das Eindringen von Guerillas aus dem pakistanischen in den indischen Teil von Kaschmir. Pakistan gab offen zu, es miisse die ,Freiheitskampfer" unterstiitzen.

Anscheinend wollte Pakistan die Inder zwingen, endlich mit dem Nachbarstaat iiber die Zukunft Kaschmirs zu verhandeln oder den Streitfall einem Vermittler vorzulegen. Indien weigert sich seit 1953 hartnackig, den Kaschrniri das Selbstbestimmungsrecht zu gewahren, und zwar aus mehreren Griinden: De jure durfte der Maharadscha von Kaschmir 1947 frei iiber den Anschluft seines Landes an Indien oder Pakistan verfiigen. Da in Indien 50 Millionen Muslims leben, war die Religionszugehbrigkeit der Kaschrniri kein Hinderungsgrund fiir den Anschlufi an das sakularisierte, vorwiegend hindustanische Indien.

® Wurden sich die Kaschmiri zur Autonomie oder zu Pakistan bekennen, so mufite die Regierung in Neu Delhi Sezessionen in anderen Landesteilen (bei den Nagas, den Tamil Volkern und den Sikhs) und neue blutige Ausschreitungen der Hindus gegen die Muslims befiirchten. Fiir Premierminister Shastri wurde der Konflikt zur Prestigefrage; die Opposition verdachtigte ihn bereits der Schwache. Darum entschied sich Shastri fiir eine harte Politik und liefi den Militars freie Hand. Der Erfolg stellte sich sofort ein: Die Opposition trat geschlossen hinter den Premier, und die Massen auf den Strafien jubelten, Indische Truppen iiberschritten die Demarkationslinie und eroberten wichtige Postm der Pakistanis, um die Grenze zu begradigen. Vierzehn ,befreite Dorfer" wurlen indischer Verwaltung unterstellt.

Nun sah sich auch ler Prasident von Pakistan, Marschail jub Khan, genotigt, hart zuriickzuschlagen ( ,Seit heute friih wird zuriickgeschossen"). In der Siidwestecke von Kas:hmir, am Nordrand der fruchtbaren Pandschabebene, stiefi eine vollmotorisierte Brigade in einem Blitzangriff auf Jtmmu, die Winterhauptstadt von Kaschrrir, vor.

Der indische GeneraLtab hefi daraufhin am Montag mehrere Divisionen gegen die pakistanische Zwei Mllionen Stadt Lahore, die ,heiligeStadt der Muslims, vorriicken und eroffnete £m Mittwoch eine zweite Offensive gegen die grofie Hafenstadt Karatschi. Beide Seiten warfen auch die Luftstreitkrafte in den Kampf.

Pakistan (in Ost- uid Westp geteilt) ist der schwachere Staai: Seine 110 Millionen Einwohner machai nur ein Viertel der indischen Bevolkerung aus; die Wehrmacht ist kleiner und de Wirtschaft noch schwacher als die indiscle. Allerdings sind die pakistanischen ,Patton" Panzer den veralteten indischen ,Shennans" und ,Centunons" iiberlegen. Pakistan hat zwar nur acht Kartofdivisionen, Indien jedoch mu6 seine 20 Divisionen auf die Fronten in West- und Ostpakistan, auf Kaschmir und die Fordgrenze verteilen. Allein 100 000 ndische Soldaten stehen in Kaschmir.