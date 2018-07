Berlin, im September

Der Berliner Senat und die Bundesregierung sind sich nicht mehr darüber einig, wie das Passierschein-Problem während des Wahlkampfes behandelt werden soll. Bonn verlangt weitere Gespräche zwischen den Unterhändlern Korber und Kohl. Berlin dagegen hält sie neuerdings für zwecklos. Am 24. September läuft das jetzt gültige Abkommen aus. Käme es bis dahin nicht zu einer Verlängerung, so könnte nach dem 24. nur ein neues Abkommen auf der Tagesordnung stehen. Darüber müßten dann die beiden Gesprächspartner unter dem Druck des bevorstehenden Weihnachtsfestes verhandeln.

Auf dem Tisch liegt zur Stunde noch die von Kohl vorgeschlagene Verlängerung der Übereinkunft. Sie gilt bis zum 31. Januar 1966, enthält die Besuchsphase von Weihnachten und Neujahr und sieht vor, daß bis zu diesem Termin auch die Stelle für dringende Familienangelegenheiten ihre Arbeit fortsetzt. Als Korber mit diesem Ergebnis am Montag, dem 30. August, nach Schöneberg kam, war der Senat zwar nicht sonderlich begeistert, gab den Vorschlag aber mit eigener Empfehlung nach Bonn weiter. Der Kanzler erhielt die Nachricht in seinem Wahlzug und erklärte spontan: „Also, morgen werden wir unterzeichnen.“ Der Vizekanzler meinte in Hamburg: „Besser einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.“ Im Staatssekretärausschuß aber setzte sich Bundesminister Westrick, der glaubte, ein Haar in der Suppe entdeckt zu haben, gegen die Staatssekretäre Carstens und Krautwig durch. Das Bundeskabinett beschloß darauf einmütig, der Senat möge durch weitere Verhandlungen ein besseres Ergebnis erzielen.

Nach Ansicht der Bundesregierung wäre es das beste, einfach die Übereinkunft um ein ganzes Jahr zu verlängern. So hatte sie die Verlängerungsklausel des Protokolls ausgelegt, die jedoch nur bestimmt, daß beide Parteien spätestens drei Monate vor Ablauf „Besprechungen über die Verlängerung“ aufnehmen. Die Bundesregierung wollte also außer Weihnachten und Neujahr auch noch die Besuchsphasen für November, Ostern und Pfingsten durchsetzen.

Die Regierung der DDR aber hatte in ihrem Verhandlungsvorschlag die Besuche auf Weihnachten und Neujahr befristet. Danach sollte ein neues Abkommen ausgehandelt werden, wobei Ostberlin aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine Präzisierung der sogenannten Wohlverhaltensklausel gedrängt hätte. Diese Klausel verlangt von beiden Parteien, daß sie um den reibungslosen Ablauf der Passierscheinaktion besorgt sind. In Ostberliner Lesart heißt dies, daß der Bundestag nicht mehr nach Berlin kommt. Aus diesem Grunde ist Kohl angewiesen, unter keinen Umständen über Weihnachten hinaus zu verlängern. Der Berliner Senat ging davon aus, daß Ostberlin einer Verlängerung für ein Jahr auf keinen Fall zustimmen würde und sah deshalb in der Weihnachtslösung schon einen Erfolg.

Ganz deutlich wurde diese Erkenntnis bei den Verhandlungen am 2. September. Der kommunistische Staatssekretär erklärte nach dreistündigen Gesprächen wörtlich: „Wir sind mit dem Angebot, das wir gemacht haben, bis an die äußerste Grenze unserer Möglichkeiten gegangen, mehr ist nicht drin.“ Sein Vorschlag, trotzdem am 9. September wieder zusammenzutreffen, ändert daran nichts. Er ist für den „Hausgebrauch“, denn die Regierung der DDR legt – auch ihrer eigenen Bevölkerung gegenüber – Wert darauf, unschuldig zu erscheinen. Sie könnte, falls die Verhandlungen weiter ergebnislos bleiben, mit formalem Recht darauf verweisen, daß Bonn die Weihnachtspassierscheine nicht akzeptiert hat.

Der Senat schickte schon am Verhandlungstag eine kurze Mitteilung über das negative Ergebnis nach Bonn. Die ausführliche Darstellung und die Einschätzung durch den Senat sollte der Senator für Bundesangelegenheiten, Klaus Schütz, am Freitag um 16.30 Uhr Bundesminister Westrick und den Staatssekretären Carstens, Krautwig und von Hase vortragen. Aber schon in den Mittagsstunden versicherte Regierungssprecher von Hase der Bundespressekonferenz: Bundesregierung und Senat sind der Ansicht, daß die Verhandlungen um eine Passierscheinregelung fortgesetzt werden sollten.“ Verblüffung in Berlin. Die „BZ“ schrieb: „Im Rathaus Schöneberg ist diese Mitteilung wie eine Bombe eingeschlagen, denn: sie erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem die Bundesregierung offiziell noch gar nicht über das Ergebnis des letzten Treffens zwischen Senatsrat Korber und Zonenstaatssekretär Kohl unterrichtet war.“ Der Senatssprecher ergänzte am Montag, dem 6. September: „Die Erklärung von Hases ist ohne Absprache mit Berlin erfolgt.“

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Berlin und Bonn sind nicht dramatisiert worden. Erhard und Brandt hielten sich an ihre Abmachung, die Passierscheinfrage nicht in den Wahlkampf zu ziehen. Wie aber ausgerechnet in den wenigen Tagen zwischen der Wahl am 19. September und dem Auslaufen des jetzigen Abkommens am 24. September noch eine Lösung gefunden werden soll, vermag vorläufig niemand zu sagen. René Bayer