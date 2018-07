Von Klaus Wasenbach

Er habe viele Freunde gehabt, so hieß es. Vielleicht weniger, als man denken sollte, freilich: Freunde in beiden deutschen Staaten. Daß er keine Feinde gehabt habe, ist so falsch wie die Annahme, daß seine Bücher viele Leser gefunden hätten.

Er war – wie Ilse Aichinger, deren Werk er sehr liebte – ein unbekannter bekannter Autor. Mit wenigen, aber guten Lesern. Mit wenigen, aber treuen Freunden. So wie er selbst ein treuer, aufmerksamer, stiller Freund war.

Aufmerksam in jeder Hinsicht: Ein guter Zuhörer, stets hilfsbereit, selten um etwas bittend, mit hohen Ansprüchen anderen gegenüber und sich selbst.

Die Arbeiten seiner zeitgenössischen Kollegen kannte er so genau wie die Poesie des achtzehnten Jahrhunderts, worüber ein Gespräch mit ihm zu führen schon fast eine Mutprobe war: „Dieser Scheffner, weißt schon.“

Besonders nahe war ihm Klopstock, sein „Zuchtmeister“, wie er sagte, in Strophik und Poetologie. Und Hamann, der Königsberger Landsmann, zu dessen Leben und Werk er in den letzten Jahren viele Notizen machte, für ein großes Buch. Er sprach selten davon, häufiger über zeitgenössische Literatur, von Joseph Conrad (den entfernt mit ihm Verwandten) bis zu den Jüngsten – Karl Mickel, Hubert Fichte, Manfred Peter Hein, Christoph Meckel.

Autoren, auch die um eine Generation jüngeren, besuchten ihn gern, und er sprach gern mit ihnen über Fragen des literarischen Handwerks; sein Urteil war entschieden. Bobrowskis pyknischpantagruelische Gestalt, seine Freundlichkeit und milde Formulierung täuschten oft über die Entschiedenheit des Urteils.