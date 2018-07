Wie allgemein erwartet, hat der Italiener Visconti am Lido den großen Preis bekommen, der Franzose Godard hatte dort noch nie eine Chance und ging in diesem Jahr so leer aus wie im vergangenen; Sonderpreise wurden Buñuel für seinen „Simon“ und dem sowjetischen Film „Ich bin zwanzig Jahre alt“ zugesprochen, jenem Werk, das von Chruschtschow seinerzeit verboten worden war; die Schauspielerpreise erhielten Toshiro Mifune für seine Rolle bei Kurosawa und Annie Giradot für die ihre bei Carné – zumindest dies war eine indiskutable Entscheidung, denn die Ehre, die auch ein Schauspielerpreis für den Film bedeutet, hat der alte Carné sich gewiß nicht verdient.