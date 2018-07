L. W., Bremen

Schreckliches drohte der Wesermetropole. Roland der Riese am Rathaus zu Bremen war in Gefahr. Und das ausgerechnet, während die Hansestadt ihren tausendsten Geburtstag feierte. Mitten im Jubel und Trubel der Gratulationsvisiten machte sich ein Gerücht breit: Roland der Steinerne hat in sich einen Hohlraum und darin befinden sich Dokumente und Urkunden aus der NS-Zeit.

„Die müssen herausgeholt werden“, verlangte der SPD-Fraktionsvorsitzende Richard Boljahn. Im Bauche von Bremens bestem Stück ein brauner Hohlraum! Gelassener reagierte der junge SPD-Bürgermeister Hans Koschnik. Er kämpfte um des Steinernen Kopf und Kragen: „Es ist nun mal üblich, bei Erneuerungsarbeiten Zeitdokumente einzumauern. Die das im Mittelalter taten, waren auch nicht alle Demokraten.“

Während sich die Hansestädter noch aufregten und des Riesen Standbild allmorgendlich umschlichen („steht er noch oder reißen sie ihn schon ab?“), sprach die Baudenkmalspflege das Machtwort: „Das mit den Dokumenten ist keineswegs sicher, und an welcher Stelle sie sein sollen, weiß kein Mensch. Auf eine Vermutung hin können wir ja nicht den ganzen Roland umlegen.“ Des Riesen Entnazifizierung findet also nicht statt.