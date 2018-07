Der Raumflug der beiden Amerikaner Cooper und Conrad wurde bejubelt wie ein Weltrekord, gefeiert als ein technischer Triumph. Aber hat dieser Flug in den Kosmos, der ein epochales Ereignis genannt wird, das Bild vom Menschen und von der Welt, in der wir leben, wirklich verändert? Keplers Theorien haben einmal die Welt erschüttert, die Menschen in tiefste Zweifel gestürzt; die Himmelsreise der Amerikaner und Russen stillten in der Hauptsache den Sensationshunger.

Wir sind gewöhnt an die Kategorien der Technik: weiter, stärker, schneller. Wir nehmen die Fortsetzung der wissenschaftlich-technischen Entwicklung eigentlich als selbstverständlich hin. Man weiß, was der Mensch erreicht hat. Mit Hebel, Dampfhammer und Fernlenkgeschossen hat er seine Muskelkraft verstärkt, mit dem Webstuhl und den automatisch gesteuerten Maschinen der Industrie seine Geschicklichkeit multipliziert.

Die Verstärkung unserer Sinnesorgane durch das Mikroskop und neuerdings durch die gigantischen Zyklotrone der Hochenergiephysik ermöglicht uns den Blick in Mikroweiten bis in den Bereich der elementaren Bausteine der Materie; mit dem Teleskop dringen wir bis zu Lichtjahrmilliarden entfernten Milchstraßen vor. Und seit zwei Jahrzehnten gibt es nun auch Apparate, mit denen wir unser Denken zu verstärken vermögen: die Elektronenrechner und Logikmaschinen.

Dies alles hat im Grunde nicht die beruhigende Überzeugung erschüttert, daß der Mensch das Maß aller Dinge sei. Es hat uns nicht gezwungen, das Menschenbild von Grund auf neu zu überdenken. Denn es war ja der souveräne Mensch, der in solch genialer Weise seine Kräfte vervielfachte. Erst als man begann, mit dem Menschen selbst zu experimentieren, zeigte sich, wie problematisch die Vorstellung von der Krone der Schöpfung ist.

So zeichnet sich in der Hirnphysiologie jetzt die Möglichkeit ab, die Mechanik der Hirnzellen und ihr Zusammenwirken zu ergründen – die Physik der Ideen, Vorurteile und Leidenschaften. Durch elektrische Beeinflussung bestimmter Hirngebiete hat man schon das Verhalten von Tieren verändern können. Stromstöße, die über feine Elektroden in das Gehirn gelangten, riefen an der einen Stelle Angriffslust, an einer anderen Sanftmut hervor, und ebenso ließen sich Hunger, Verlangen nach Geselligkeit und Empfindungslosigkeit gegen Schmerz gezielt erzeugen.

Medikamente, mit denen die Stimmung eines Patienten verwandelt werden kann, die Depressionen lindern oder Erregung dämpfen, sind seit langem auf dem Markt. Noch ist der Funktionsmechanismus dieser Psychodrogen nicht erforscht, man kennt vorerst nur ihre Wirkung. Ohne Zweifel aber werden die chemischen Veränderungen, die sie in den Hirn- und Nervenzellen auslösen, bald bekannt sein. Diese Erkenntnisse werden die Wissenschaft eines Tages in die Lage versetzen, die Persönlichkeit des Menschen nach Belieben zu steuern.

Es wird nicht lange dauern, bis wir das Geschlecht unserer Kinder nach Wunsch bestimmen können. Ja, wenn die Eugeniker vom Schlage des Nobelpreisträgers Herman Muller ihre Pläne verwirklichen, dann wird sich eine Frau in Zukunft Keimzellen besonders intelligenter, gesunder oder schöner Menschen gewissermaßen vom Versandhaus bestellen und deren Kombination als eigenes Kind gebären.