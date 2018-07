Ernte – Sache des ganzen Volkes“, so stand es in diesen Tagen in den Zeitungen der DDR. Etwa ein Drittel aller Zeitungsberichte beschäftigte sich mit der Ernte. Die Schlagzeilen lauteten: „Die Ernte braucht jede Hand“, „Am Wochenende: Treffpunkt Erntefeld“, „Erst ein Fünftel des Getreides geborgen“, „Felder schneller räumen“, „Die Ernte 1965 ist das Brot 1966“. Die Ernte ist das Thema des Tages, alles dreht sich darum.

Ich fahre von Oranienburg nach Norden. Auf vielen Getreideschlägen arbeiten die Mähmaschinen. Auch dort drüben schaukelt ein Mähdrescher, in eine dichte Staubwolke gehüllt, durch das Ährenmeer. Seit einigen Tagen ist es endlich warm und trocken. Plötzlich bleibt der Mähdrescher stehen. Ein Mann löst sich aus der Staubwolke, kommt auf mich zugelaufen und winkt. „Ein Unfall“, keucht er und zeigt mit seinem öligen Arm nach dem Mähdrescher.

Ich lasse ihn einsteigen. Er ist ein Junge von vielleicht fünfzehn Jahren. Wir fahren durch den flachen Straßengraben und stuckern mit meinem Wagen über das Stoppelfeld auf die Maschine zu. „Wo ist der Verletzte“, rufe ich.

Ein langer, dünner Kerl kriecht aus dem Mähdrescher, einen Schraubenschlüssel in der linken Hand, die Rechte blutet und hängt schlaff herab. „Los, einsteigen!“ Er wirft den Schlüssel in den Werkzeugkasten und gibt seinem Kumpel noch ein paar Anweisungen. Achtzehn mag der sein, der „Getreidekapitän“.

„Wie ist das denn passiert“, frage ich, als wir weiterfahren. „Da war was kaputt. Ich klettere in die Maschine, rutsche dabei aus und falle in irgend etwas Scharfes, Spitzes, denke mir aber nichts dabei. Nachher, wie ich weiterfahre, merke ich: Da tropft doch immer was auf meine Hose! Auch das Lenkrad war ganz blutig. Ich halte. ‚Guck dir das bloß an‘, sage ich zu dem Kleenen. Und schon läuft er weg und holt Sie. Er kann nämlich kein Blut sehen.“

„Wo ist das nächste Ambulatorium“, frage ich. „In der Kreisstadt, aber zuerst müssen wir in der LPG Bescheid sagen, daß auf Nummer vier einer ausgefallen ist.“ Er zeigt mir den Weg. Da ist ein Schild: „LPG Morgenroth.“

Ich steige aus und gehe ins Büro. Am Schreibtisch sitzt ein Buchhalter und ihm gegenüber ein Mann in hohen Stiefeln, ein Kreuz wie ein Kleiderschrank. Er diktiert dem Buchhalter aus einem abgegriffenen Notizbuch ein paar Zahlen.