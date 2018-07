Germanistik, Romanistik, Anglistik entbehren alter Tradition. Sie fallen darum den Moden und Irrungen des „Zeitgeistes“ leicht zum Opfer. Nur wenn sie sich entschlössen, in die Schule der alten Philologie zu gehen, könnte sich das bessern. Ernst Robert Curtius

Ernst Deutsch

Über ein halbes Jahrhundert – die Zeit der Emigration zwischen 1933 bis 1947 ausgenommen – stand er auf deutschsprachigen Bühnen, um das Idealbild eines Menschen darzustellen. Volksbühne Wien, Staatstheater und Deutsches Theater Berlin, Burgtheater, England, Amerika, Berliner Schiller-Theater hießen die Stationen, auf denen Ernst Deutsch den Marc Anton, fern aller politischen Agitation, die Grabrede sprechen ließ, als „Shylock“ oder „Nathan“ Humanität forderte, selbst den Wurm, Mephisto oder St. Just, fast über die Absichten der Dichter hinaus, schätzenswert werden ließ. Ob zur Reinhardt-Zeit oder nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin: als Advokat einer großen überpersönlichen Liebe war und ist er Erzieher des Zuschauers in des Theaters klassischem Sinn. Am 16. September feiert Ernst Deutsch seinen 75. Geburtstag.

Deutsche Bücher in Schweden

Von 648 ausländischen Romanen, die im letzten Jahr als Übersetzungen in schwedischen Verlagen erschienen, waren 487 angelsächsischer Herkunft; 26 stammten von deutschsprachigen Autoren.

Kurt Saucke

Vor siebenunddreißig Jahren gründete er seine „Bücherstube“ – heute denkt man an ihn, wenn vom Ethos des Buchhändlers zu sprechen, der Enthusiasmus zu preisen ist. Der Literatur des neunzehnten Jahrhunderts und der Philosophie um Klages widmet er seine persönlichen Neigungen – die jungen Schriftsteller unserer Tage holt er in seine Räume, daß sie dort aus ihren Werken lesen. Ausstellungen von Buchillustrationen und Karikaturisten locken die Bibliophilen, in der Goethe-Gesellschaft verwaltet er die Finanzen, der Seller-Teller der ZEIT stützt sich auf Angaben seines Hauses. Am 10. September begeht der Hamburger Buchhändler Kurt Saucke seinen 70. Geburtstag.