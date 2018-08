Inhalt Seite 1 — Angelika und kein Ende? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Deutsche Tragödie um die neunjährige Angelika Kurtz ist um einen neuen Akt bereichert worden: Der sich um das Mädchen rankende Rechtsstreit wird jetzt von den DDR-Behörden dazu benutzt, die zwischen dem Ostberliner Rechtsanwalt Kaul und seinem Westberliner Kollegen Scheid bestehenden Verbindungen zu unterbrechen. “Kurzschluß an einer Schaltstelle zwischen Ost und West“, schreibt der „Berliner Tagesspiegel“ und berichtet, daß die zwischen diesen beiden Anwälten abgewickelten Rechtsgeschäfte wegen des Falles Angelika ruhen.

Viele Anträge von Personen aus der DDR, die die Mauer in westlicher Richtung passieren wollten, Braut zum Bräutigam, Kinder zu ihren Angehörigen, werden zur Zeit nicht bearbeitet. Auf familienrechtlichem Gebiet ist jetzt zwischen Ost und West ein radikaler Stillstand der Rechtspflege eingetreten.

Der Fall Angelika Kurtz ist bekannt. Um das neunjährige Mädchen, das in Westberlin bei seinem unehelichen Vater und dessen Mutter lebt, entspann sich ein langer Rechtsstreit, der alle Instanzen durchlief und schließlich mit dem Urteil des Berliner Kammergerichts, bestätigt vom Bundesgerichtshof, endete: Dem Begehren der Mutter von Angelika, der in Zittau (DDR) lebenden Hildegard Klauen, sei stattzugeben; ihr stehe nach geltendem Recht zu, den Aufenthalt ihres Kindes zu bestimmen. Das Urteil ist rechtskräftig, es konnte vollstreckt werden. Ein Gerichtsvollzieher hätte das Kind seinem Vater „entreißen“ müssen. Denn dieser war nicht willens, es freiwillig herauszugeben.

Mittlerweile wurde aus der neunjährigen Angelika Kurtz Angelika Klauert; Mutter Hildegard adoptierte ihr uneheliches Kind. Trotz Adoption bleibt aber das Kind in Westberlin, denn inzwischen haben sich, was keiner mehr für möglich hielt, Justitias Mühlen abermals in Bewegung gesetzt. Der Amtsrichter Seibt aus Tempelhof-Kreuzberg gewährte Vollstreckungsschutz. Das Kind kann vorerst nicht seinem Vater weggenommen werden.

Wie soll es weitergehen, fragt man sich in Berlin. Zwei Möglichkeiten bieten sich an:

Man führt den Rechtsstreit weiter. Das kann cleveren Anwälten mit ministerieller Schützenhilfe über Jahre hinaus gelingen. Der offenkundige Vorteil: Dem Kind bleibt erspart, aus seiner bisherigen Umwelt herausgerissen zu werden, oder, um mit „Bild“ zu sprechen, es braucht nicht in das „KZ DDR“ ausgeliefert zu werden. Da gegen den amtsgerichtlichen Vollstreckungsschutz im Namen der Mutter beim Landgericht Beschwerde eingelegt wurde und dieses Gericht mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer anderen Auffassung kommt als der Tempelhofer Amtsrichter, ist weitere Beschwerde beim Kammergericht möglich.