Von Alex Natan

Edgar Joubert hat einmal behauptet, die Franzosen würden als die bedeutendste Sportnation der Welt rangieren, falls das Angeln als Sport gewertet werden könnte. Warum übrigens auch nicht? Denn das Ziel des Angelns ist ebensosehr Entspannung und Konzentration, Vergnügen und Aufregung wie es die Kletterei oder das Kanu-Wandern zu bieten haben. Würde allerdings das Angeln als Sport anerkannt werden, so würden die Franzosen eine sehr starke Konkurrenz in den Engländern finden, wo dieser Zeitvertreib längst nicht mehr als „Verschwendung eines friedlichen Tags“ gilt, sondern als eine sportliche Industrie zu bewerten ist, hinter der ein Geschäft von vielen Millionen Pfund aktiv tätig ist. Man wäre allerdings nicht im klassischen Land gesellschaftlicher Schichtungen, wenn sich dieselben nicht auch im Angelsport zeigen würden. Jene Menschen, die im Abstand von 60 Metern an den englischen öffentlichen Seen und Flüssen mit ihren Angelgerten stehen, um nach Häsling und Döbel, Plötze oder Brasse zu fischen, der vorzugsweisen Beute des „kleinen“ Anglers, bilden das große, wenn auch finanziell bereits gehobene Fischer-Proletariat. Dann aber gibt es die reichen Börsenmakler und Effektenhändler, die Grundstücksspekulanten und Bauunternehmer, die ihre Häuser in den Grüngürteln der großen Städte haben, die es für gesellschaftlich „chic“ erachten, Angler aus Passion zu werden. Für sie kommen daher nur Lachse und Forellen als rangwürdige Beute in Frage. Sie schließen sich zu Konsortien zusammen, die sich lange Strecken fischreicher Flüsse pachten und sie anteilmäßig unter sich verteilen. In der „Times“ kann man immer wieder kleine Anzeigen lesen, die einen solchen. Anteil zum Verkauf stellen oder erwerben möchten. Damit sind die Gewässer Englands vielfach wieder befreit worden, ökonomisch nützliche Beiträge zu leisten. Sie kehren zu ihrem natürlichen Zustand wieder zurück.

Es ist unmöglich, die Zahl der Angler zu schätzen. Man nimmt an, daß sie etwa 4 Millionen betragen dürften. Jedenfalls soll die „Angling Times“ eine größere Auflage als die politische „Times“ besitzen. Daraus läßt sich leicht schließen, daß die Angler bestimmt die Zahl derjenigen in den Schatten stellen, die einen Fußball kicken, Cricket spielen oder den Golfschläger schwingen. Jeder dieser Angler braucht jedoch als Sportgerät eine Angelrute, eine Fischhaspel, Nylonleine, Angelkorken und Angelhaken. Es existieren mehr als zweitausend Spezialgeschäfte für Fischereigeräte in England. Berühmte Firmen, wie etwa ICI und Dunlop, sind die besten Lieferanten. Trotzdem reicht die einheimische Industrie nicht mehr aus, um den gewaltig ansteigenden Bedarf zu befriedigen. Im vergangenen Jahr mußte Angelgerät für über 650 000 Pfund importiert werden, eine Tatsache, die das Mißvergnügen des Schatzkanzlers erweckt hat. Rechnet man ferner die Ausgaben für Maden, Würmer, Hanfsamen und Brot hinzu, dann werden an Köder allein jährlich für 10 Millionen Pfund Hilfsmittel in die Gewässer geworfen.

Hinter dieser Begeisterung für das Angeln steht nicht nur die traditionelle Leidenschaft, sich unter freiem Himmel zu betätigen, sondern auch eine gewisse Besessenheit, den Städten, dem Verkehr, der Benzinvergiftung zu entrinnen. Die nationale Leidenschaft hat derartige Proportionen angenommen, daß ein neues Wort dem täglichen Wortschatz zugefügt werden konnte. In Fischerkreisen spricht man von „Angel-Witwen“, jenen Hausfrauen, die ihr Mittagessen sonntags allein verzehren können. Viele Tankstellen sind gleichzeitig Verkaufsläden für dringenden Angelzubehör geworden. „Ich tanke dort, wo es die fettesten Maden zu kaufen gibt.“ Woher aber die Maden und Würmer kommen, bleibt ein Geheimnis, wenn geschätzt worden ist, daß die englischen Angler pro Tag der Fisch-Saison 20 Gallonen des Köders kaufen und verwenden. Indessen weiß man, daß die Gesamtausrüstung eines passionierten Anglers im Jahr leicht 500 Mark kosten kann.

Eine Erklärung für diesen Fisch-Boom liegt in der Tatsache, daß dieser sportliche Zeitvertreib nicht organisiert ist und dem Individualisten noch unbeschränkte Möglichkeiten einräumt, mit sich und der Natur allein zu sein.