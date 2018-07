Die Kapelle Willi Berking wurde bemüht und das Ballett des Wiesbadener Theaters, als Nelson Stork, General-Motors-Statthalter in Deutschland, und eine Journalistenschar die Parade der neuen Opel-Autos auf der Bühne der Rhein-Main-Halle abnahmen.

Der Auftakt zur neuen Bataille um den deutschen und europäischen Automobilmarkt war leicht geschürzt und tändelnd. Doch dahinter steht die grimme Entschlossenheit des zweitgrößten Autoproduzenten der Bundesrepublik, die Scharte der letzten Monate wieder auszuwetzen. Nach dem „großen Sprung nach vorn“ im Jahre 1963, der sie dem Volkswagenwerk dicht auf die Fersen brachte, sind die Rüsselsheimer seit dem letzten Jahr stark zurückgefallen, und müssen heute ihren zweiten Platz auf dem deutschen Markt gegen die bis auf ein Prozent herangekommenen Ford-Werke verteidigen.

Die aufmunternden Klänge der Opel-Show übertönten die auf Moll gestimmte Melodie, die fast zur gleichen Zeit aus dem Haus des Verbandes der Automobilindustrie tönte. In dessen Tätigkeitsbericht 1964/65 steht zu lesen: „In dem bisherigen Tempo kann es auf die Dauer nicht weitergehen. Zwar sind wir von einer Sättigung des Automobilbedarfs noch weit entfernt, aber seit einer Reihe von Jahren wichst der Bestand jährlich um die sehr hohe Zahl von rund einer Million Fahrzeuge. Diese Zuwachsrate muß auf die Dauer kleiner werden.“

In diesen Tagen war auch die Produktionsstatistik für die ersten sieben Monate dieses Jahres veröffentlicht worden. Sie verzeichnete einen Produktionszuwachs von nur 0,8 Prozent. Im Mai war für die ersten vier Monate eine Zunahme von immerhin noch zwei Prozent ausgewiesen worden.

Sind diese Zahlen das Menetekel an der Wind? Droht auf dem Automobilmarkt eine Katastrophe? Hat doch der Verband selbst aus den nüchternen Angaben der Statistik den Schluß gezogen, daß in diesem Jahr die Kraftwagenproduktion im Bundesgebiet nur um rund ein Prozent wachsen werde – eine Stagnation, wie es sie in den letzten zehn Jahren nicht gegeben hat.

„Natürlich kann man nicht damit rechnen, daß die Automobilindustrie auf die Dauer eine Wachstumsindustrie bleibt“, meint der zuständige Referent im Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, das in der Ruhe von Münchens feudalem Wohnviertel Bogenhausen sein Domizil aufgeschlagen hat. In einer von Ende August datierten Prognose stellt das Institut doch fest: „Angesichts der lebhaften Auftragseingänge seit März und der optimistischen Firmenerwartungen sowie des kräftigen Kapazitätsausbaus nehmen wir für das zweite Halbjahr 1965 ein Produktionswachstum gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum von 8 bis 9 Prozent an. Dies ergäbe eine gesamte Jahreszuwachsrate für 1965 von 5 bis 6 Prozent.“

Auch damit wäre das Ergebnis des Jahres 1965 keineswegs hervorragend; es wäre das zweitschlechteste Jahr dieses Jahrzehnts. Und es ist auch kein Trost, festzustellen, daß es der deutschen Automobilindustrie damit immer noch besser ergehen würde als ihrer Konkurrenz in England, Frankreich und Italien.