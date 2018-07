Von Hildegard Hamm-Brücher

Elfmal hat Frau Dr. Hamm-Brücher hier mühsam erfahrene und erflogene Details vom Bildungsalltag in den elf Ländern der Bundesrepublik geschildert. Eine Bilanz, die am Ende einer solchen Reise gezogen wird, hat all das Gewicht, das kühne Konstruktionen zuweilen entbehren müssen. Wir beenden damit eine Serie, mit der wir einen nicht unwichtigen Beitrag zur Bildungspolitik in Bund und Ländern geleistet zu haben hoffen.

Drei Monate bin ich durch die pädagogischen Provinzen der Bundesrepublik gereist und habe, um sachliche Information und redliche Objektivität bemüht, wie für einen bildungspolitischen Baedeker elfmal Bericht erstattet.

Damit ist ein gewiß nicht lückenloser, aber doch systematisch aufgebauter regionaler Überblick über den deutschen Kulturföderalismus entstanden, der, nehmt alles nur in allem, in Einzelheiten vielleicht positiver ausgefallen ist, als es mancher Leser vermutet hätte.

Das mag so sein, denn verständlicherweise war der jeweils gastgebende Kultusminister stets rechtschaffen darum besorgt, mir nicht gerade die „Slums“ seiner angestammten Provinz zu zeigen, vielmehr die Gefilde des Fortschritts und ihre vorzüglichen Schwerpunkte. Das hielt ich für sein gutes Recht, und meine Pflicht war es, gewissenhaft darüber zu berichten.

Auch hätte ich keinen rechten Nutzen darin gesehen, bei allem und jedem sogleich wieder einschränkend zu bemerken, wie minimal doch die Fortschritte im Grunde seien, wieviel noch zu tun übrig bleibe und wieviel Unzulängliches an den öffentlichen Pranger gehöre.

Wem hätte es genützt? Mein Ziel war es, einmal über die statistischen Möglichkeiten hinaus (die bisher ja die einzigen Anhaltspunkte für vergleichende Feststellungen zwischen den Bundesländern lieferten) Material zusammenzutragen, das am Ende dann das Mosaik einer westdeutschen Bildungsbilanz ergeben könnte.