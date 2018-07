Fast 80 000 deutsche Bundesbürger haben die Vereinigten Staaten im letzten Jahr besucht. Die ersten sechs Monate dieses Jahres sahen jetzt schon, vergleicht man sie mit denen des Vorjahrs, 17 Prozent mehr deutsche Touristen in den USA. Die Zahlen wachsen, Grund genug also, all denen, die zum ersten Male nordamerikanischen Boden betreten, ein paar Vorschläge für die Reise über den Atlantik mitzugeben, wie sie nicht oder noch nicht im Reiseführer stehen.

Wer gern besonders preiswert reist, sollte auf den Anzeigenseiten der amerikanischen Tageszeitungen den oft spaltenlangen Abschnitt „Travel opportunities“ (Reisemöglichkeiten) unter die Lupe nehmen. Die Autoverleiher suchen dort ständig Fahrer, die ihre Straßenkreuzer zwischen den verschiedenen Fremdenverkehrs- und Wirtschaftszentren chauffieren oder sie an die Standplätze zurückbringen. Die Unternehmen tragen die Kosten für Benzin und Öl, besonders großzügige Unternehmen obendrein sogar die anfallenden Autobahngebühren und ein Honorar von fünf Dollar pro Fahrttag.

Für diejenigen, die sich im Bus oder Flugzeug sicherer fühlen: Fahrkarten löst man besser bereits vor der Abfahrt in Deutschland. Fünf Prozent amerikanischer Bundessteuern lassen sich auf diese Weise sparen. Das gleiche gilt für den Kauf von verbilligten Rundreise- und Zeitkarten, von denen manche überhaupt nur außerhalb der USA erhältlich sind.

Selbst in den für die Vielfalt ihres Warenangebotes berühmten Warenhäuser New Yorks wird man Zwischenstecker für europäische Rasiergeräte, Bügeleisen oder Tauchsieder vergeblich suchen. Es lohnt sich also, sie vor Reiseantritt zu besorgen.

Bei uns noch weithin unbekannt ist eine besonders liebenswerte und noble Geste, mit der viele größere und kleinere Städte Nordamerikas den Gast aus dem Ausland willkommen heißen und ihm gleichzeitig eine bessere Kenntnis von Land und Leuten vermitteln. Sie unterhalten Beratungsstellen für Besucher aus dem Ausland, „Councils for international visitors“ über die der Geschäftsreisende wie der Tourist bei ausgesuchten Familien eingeführt wird. Sie vermitteln Besichtigungsfahrten, Theaterbesuche und viele andere Dinge – alles uneigennützig und kostenlos für den Gast.

Kundendienste, die weit über das bei uns in solchen Fällen Übliche und Mögliche hinausgehen, leisten Banken und Handelskammern in den USA: Ihre Beratung erstreckt sich auch auf Fremdenverkehrs- und kulturelle Informationen. Sie reservieren beispielsweise Hotels, Restauranttische und Eintrittskarten fürs Theater.

Von Mitternacht an sind Taxis auch in den Millionenstädten der USA Mangelware. Auf vielen Bahnhöfen und Flughäfen geben Automaten deshalb Wartemarken aus, die aufgerufen werden, sobald Taxis eintreffen. Es soll schon Reisende aus dem alten Europa gegeben haben, die stundenlang vergeblich gewartet haben, nur weil sie diese Einrichtung nicht kannten.

Geldscheine im Werte zwischen ein und eintausend Dollar ähneln sich nach Farbe und Format wie ein Ei dem anderen. Nur der Wertaufdruck und die Medaillons mit den Bildnissen amerikanischer Staatsmänner variieren. Noch hat fast jeder Ausländer beim Wechseln mindestens einmal Lehrgeld zahlen müssen, wenn er die Banknoten nicht nach Werten geordnet und fächerweise in der Brieftasche bei sich trug.

Hotel-Ketten und eine ganze Reihe großer Hotels bieten Pauschalaufenthalte an, in deren Preis Frühstück oder Halbpension, Stadtbesichtigungen und Touren in die Umgebung eingeschlossen sind. Die meist erheblichen zusätzlichen Ausgaben (in New York beispielsweise zwischen vier und vierundzwanzig Dollar) für die Teilnahme an derartigen Programmen erübrigen sich dort.

Service und Komfort in amerikanischen Hotels und Restaurants sind oft gut bis ausgezeichnet und weit besser als ihr Ruf bei uns. Mindestens zwei Hinweise sollte man allerdings beachten, um Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen: Steuern Sie im Speisesaal nicht ohne weiteres auf einen unbesetzten Tisch zu. Nur der Restaurantchef und seine Mitarbeiter, in sehr vielen Lokalen Hostessen, weisen Plätze zu. Um halb neun wird in den meisten Hotel-Restaurants kein Essen mehr gereicht – das sollte man vor allem in der amerikanischen Provinz beachten.

Götz Kamps