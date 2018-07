Den ersten ernstlichen Argwohn, daß etwas nicht richtig war, empfand Mabel, als sie den Abendumhang ablegte und die alte Barnet – die ihr den Handspiegel reichte und auf die Bürsten und Kämme wies und so vielleicht recht deutlich ihr Augenmerk auf alle die Dinge zum Zurechtrichten und Auffrischen von Frisur, Teint und Kleid da auf dem Garderobetisch lenkte – diesen Argwohn bestätigte, daß etwas nicht richtig, nicht ganz richtig war, und der verstärkte sich beim Hinaufgehn über die Treppe und wurde jäh zur Überzeugung, als sie Clarissa Dalloway begrüßte. Darum ging sie schnurstracks durch den ganzen Salon auf einen in gedämpftem Licht liegenden Winkel zu, wo ein Spiegel hing, und sah hinein. Wirklich! Es war nicht richtig, das Kleid. Und sogleich überkam sie das Elend, das sie immer zu verbergen suchte, und die tiefe Unzufriedenheit – dieses Gefühl der Minderwertigkeit gegenüber andern Leuten, das sie seit ihrer Kindheit hatte –, sprang sie schonungslos, erbarmungslos an, mit einer Heftigkeit, die sie nicht abzuwehren vermochte, wie sie das, wenn sie daheim nachts erwachte, tun konnte, indem sie Borrow oder Scott zu lesen begann; denn – oh, diese Männer, oh, diese Frauen! – alle dachten sie: „Was hat Mabel da nur an? Wie schauderhaft sie aussieht! Was für ein scheußliches neues Kleid!“ und blinzelten, wenn sie nahekamen, und schlossen dann für eine Sekunde die Augen.

Was sie bedrückte, war ihre entsetzliche Unzulänglichkeit; ihre Feigheit; ihr erbärmliches, wässeriges Blut. Und sogleich erschien ihr jenes Zimmer, darin sie viele Stunden lang mit der kleinen Schneiderin besprochen hatte, welchen Schnitt es haben sollte, überhaupt als jämmerlich und abstoßend; und ihr Wohnzimmer daheim als so schäbig; und sie selbst vorhin beim Weggehn als aufgeblasen von Eitelkeit, wie sie mit dem Finger auf die Briefe auf dem Tischchen im Hausflur strich und „Fades Zeug!“ murmelte, um sich aufzuspielen – das alles schien ihr nun unsäglich albern, armselig und provinzlerisch zu sein. Das war völlig vernichtet, entlarvt, zum Platzen gebracht worden in dem Augenblick, als sie Clarissa Dalloways Salon betrat.

Was sie sich an jenem Spätnachmittag, an ihrem Teetisch sitzend, gedacht hatte, als Mrs. Dalloways Einladung kam, war, sie werde freilich nicht modisch gekleidet hingehen können. Lächerlich, das auch nur vortäuschen zu wollen – modisch bedeutete guten Schnitt, bedeutete Stil, bedeutete, gering gerechnet, dreißig Guineen –, aber warum nicht originell sein? Warum nicht überhaupt sie selbst sein? Und sie war aufgestanden und hatte das alte Buch ihrer Mutter hervorgesucht, ein Pariser Modealbum aus der Zeit des ersten Kaiserreichs, und sich gedacht, um wieviel hübscher, würdevoller und weiblicher die Frauen damals waren, und sich vorgenommen – oh, wie närrisch von ihr! – zu versuchen, ihnen zu gleichen, hatte sich wahrhaftig etwas darauf eingebildet, daß sie sittsam und altmodisch und sehr charmant wirken werde, hatte sich zweifellos einer Orgie von Eigenliebe überlassen, die gezüchtigt zu werden verdiente, und hatte sich also auf diese Weise aufgetakelt.

Doch sie wagte nicht, wirklich in den Spiegel zu blicken, vermochte nicht, sich dem ganzen Greuel zu stellen – dem mattgelben, blödsinnig unmodernen knöchellangen Seidenkleid mit den Puffärmeln und der hohen Taille und allem, was in dem Modealbum so reizend aussah; aber nicht an ihr, nicht unter allen diesen alltäglichen Menschen. Sie kam sich, als sie hier stand, vor wie die Kleiderpuppe einer Schneiderin, nur dazu da, daß junge Leute Stecknadeln hineinstachen.

„Aber, meine Liebe, wie reizend!“ sagte Rose Shaw, sie von oben bis unten musternd, mit diesem leichten spöttischen Kräuseln der Lippen, das sie erwartet hatte – Rose, selber immer nach der allerneuesten Mode gekleidet, ebenso wie die andern.

Wir sind alle wie Fliegen, die über den Rand einer Untertasse zu krabbeln versuchen, dachte Mabel und wiederholte die Worte im stillen, als bekreuzigte sie sich, als wollte sie einen Zauberspruch finden, um diese Pein loszuwerden, diese Tortur erträglich zu machen. Fetzchen aus Shakespeare, Zeilen aus Büchern, die sie vor urlanger Zeit gelesen hatte, fielen ihr immer ein, wenn sie Qualen litt, und sie sagte sie sich wieder und wieder vor. „Fliegen, die zu krabbeln versuchen“, wiederholte sie. Wenn sie sich das oft genug vorsagen und sich die Fliegen vorstellen könnte, würde sie gefühllos werden, kalt, starr, stumm. Nun konnte sie Fliegen sehen, die langsam aus einer mit Milch gefüllten Untertasse herauskrabbelten, die Flügel verklebt; und als sie so vor dem Spiegel stand und Rose Shaw zuhörte, war sie angestrengt bemüht, sich Rose und alle die andern Leute hier als Fliegen vorzustellen, wie sie sich aus irgend etwas herauszuhieven suchten oder in etwas hinein – mieserige, unbedeutende, sich abstrampelnde Fliegen. Aber sie konnte sie sich nicht so vorstellen, nicht andre Leute. Sich selbst sah sie so – sie war eine Fliege, die andern aber waren Libellen, Schmetterlinge, herrliche Insekten, tanzende, gaukelnde, schwebende, während sie allein sich aus der Untertasse herausmühte. (Neid und Bosheit, die hassenswertesten aller Laster, waren ihre Hauptfehler.)

„Ich fühle mich wie eine schäbige, schlampige, schwächliche, gräßlich schmuddelige alte Fliege“, sagte sie, damit Robert Haydon just in dem Augenblick stehenbleibe und ihre Worte höre; sagte es nur, um sich zu beruhigen, indem sie eine matte, knieweiche Phrase auf Hochglanz polierte und so zeigte, wie unbeteiligt sie sei, wie witzig, wie sie sich nicht im geringsten als außenstehend vorkomme. Und selbstverständlich antwortete Robert Haydon etwas völlig Höfliches, völlig Unaufrichtiges, das sie sogleich durchschaute, und kaum daß er weg war, sagte sie sich (abermals aus irgendeinem Buch): „Lügen, Lügen, Lügen!“ Denn auf so einer Gesellschaft wird alles entweder viel wirklicher oder viel weniger wirklich, dachte sie; blitzartig sah sie bis auf den Grund von Robert Haydons Herz; sie durchschaute alles. Sie sah die Wahrheit. Dies war wahr, dieser Salon, dieses Selbst hier und nicht jenes andre. Miß Milans kleine Werkstatt war wirklich heiß, stickig, armselig. Es noch darin nach Kleidern und gedünstetem Kohl; und dennoch, als Miß Milan ihr den Handspiegel reichte, damit sie sich in dem fertigen Kleid von allen Seiten besehen könne, wurde ihr Herz von einer außerordentlichen Seligkeit durchdrungen. Lichtübergossen gewann sie Dasein. Aller Kümmernisse und Sorgenfalten ledig, stand, was sie sich erträumt hatte, vor ihr – eine schöne. Frau. Nur für eine Sekunde (sie hatte nicht gewagt, nochmals hinzublicken, Miß Milan hatte die Länge des Kleids wissen wollen) sah ihr, eingerahmt von den Mahagonischnörkeln des Stehspiegels, ein schimmerndes, geheimnisvoll lächelndes, reizendes junges Geschöpf entgegen, ihre wahre Seele, ihr innerstes Selbst; und es war nicht bloß Eitelkeit, nicht bloß Eigenliebe, daß sie dieses für gut, zartsinnig und aufrichtig hielt. Miß Milan sagte, das Kleid dürfe gar nicht länger sein; es müsse, wenn überhaupt, sagte sie abwägend, die Stirn gerunzelt, ihre fünf Sinne beisammen, eher kürzer sein.