Noch vor ein paar Tagen bildete ich mir ein, Jean Anouilhs Antigone Zeile für Zeile zu kennen. Erst seit dem 5. September weiß ich, daß diese Ansicht trügerisch, meine Kennerschaft nur vermeintlich war. Die Fassung, die ich bisher für die originale Tragödie hielt, muß ein Falsifikat sein: Will man dem Deutschen Fernsehen trauen, das seine Inszenierung keineswegs als Bearbeitung deklarierte, so sieht der wahre Text ganz anders aus.

Nicht nur die himmlische Antigone, wie Hegel sie nannte: Kierkegaards Schmerzens-Kind, ein junges Mädchen, das viel weiß und wenig begreifen will, nicht nur der Ja-Sager und Kompromißler Kreon, der Metaphoriker und Realist, und nicht nur die in den Tag hineindösenden Wächter, die an Alkohol, Weiber und Beförderung denkenden Kartenspieler sind mit von der Partie... seit dem 5. September spielen in Anouilhs Stück auch Minister eine Rolle, von deren Existenz man bislang noch nichts ahnte: Aber da der Sprecher sie im Prolog ausdrücklich erwähnte, wird es schon seine Richtigkeit damit haben.

Schließlich steht nicht zu erwarten, daß Dramaturg oder Regisseur etwas dazu dichteten; es wäre eine Unterstellung, dergleichen auch nur zu denken. Vertrauen wir also getrost den Philologen vom ersten Programm ... sie werden uns die Stelle schon zu zeigen verstehen, an der Ismene sich trostreich an le choeur, den Sprecher, wendet: „Ich werde sie noch überzeugen können.“ Auch die Genre-Szene, draußen vor dem Staatskabinett, hinter dessen geschlossenen Türen Kreon seine trotzige kleine Nichte zu desillusionieren versucht..., auch diese Szene wird sich nachweisen lassen, denn schließlich muß die Unterbrechung des Zentral-Dialogs, den wir Unwissenden bisher immer für ein geschlossenes Ganzes hielten, ja einen Sinn haben.

In Wahrheit ist offenbar alles viel familiärer, traulicher und intimer, als man allgemein annahm: Haimon hat eine Blume für die Braut und einen Handkuß für die Schwiegermama, Verlobte klappern zärtlich mit ihrem Trauring, Antigone erinnert im Abgehen, nach der Verurteilung, die Amme noch einmal an ihre Hündin (worauf die treue Schaffnerin, von Schmerz ergriffen, den unseligen Verlobten umarmt), Ismene, bislang eine verstandeskühle Schönheit, verzichtet auf ihr Adjektiv und läßt’s beim Substantiv bewenden, Kreon zieht im Laufe des Gesprächs, man ist ja ganz unter sich, ein Kleidungsstück nach dem anderen aus, bis er schließlich, in Weste und Hose, als Kammerdiener agiert.

Mit einem Wort, vortreffliche Akteure, Andrea Jonasson, Paul Hoffmann und Wolfgang Reichmann allen voran, sprachen bisweilen seltsame Sätze, machten seltsame Gesten (Antigone, bereit, sich unter der Jalousie hindurch aus dem Fenster zu stürzen ...) und durchschritten seltsame, zwischen Marmor und Stacheldraht angesiedelte Räume. Man hielt es offenbar für telegen, sich nicht so um die Einheit des Ortes zu kümmern: so wie man auch den kleinen Pagen für telegen hielt, der, nach Ingmar Bergmans illustrem Vorbild, auf den Fliesen herumspringen mußte ... und sich damit so illustrativ wie jener Wachmann verhielt, der Antigones Abschiedsbrieflein an den Geliebten, entgegen der Anweisung des Textes, in Stücke zerriß.

Ach, hätte er doch auch das Regieauch, das man bei dieser Inszenierung verwandte, in Stücke gerissen und sich statt dessen an dem guten alten Anouilh orientiert: Piece noire und bürgerliches Rührstück, so scheint es, sind eben doch verschiedene Dinge.

Momos