Milliarden-Defizit im Haushalt droht – aber keine Partei sagt dem Wähler die unbequeme Wahrheit

Gewiß hat die moderne Massengesellschaft ihre eigenen Gesetze, gewiß zwingt sie die Parteien, sich dem Wähler als gängiger Markenartikel und nicht als politische Gruppe zu „verkaufen“. Man wird also schwerlich etwas dagegen einwenden können, daß wir seit Monaten mit nichtssagenden Phrasen überfüttert werden wie „Sicher ist sicher“ oder „Es geht um Deutschland“. Aber kann man mit der Tendenz, den Wahlkampf von Werbepraktikern statt Politikern führen zu lassen, auch entschuldigen, daß die Sprecher der Parteien zu Sachfragen nur noch das nachplappern, was der Wähler (angeblich) zu hören wünscht.

Denken wir nur an den Eiertanz, der um unser Geld aufgeführt wird. Das beginnt bei der Bundesbahn. Wenn dieses Unternehmen nicht endlich saniert wird, steuert es in eine wirtschaftliche Katastrophe, die den Steuerzahler viele Milliarden Mark kosten wird. Der Zuschuß, den der Bund gewähren wollte (1,3 Milliarden Mark), ist bereits in den ersten sechs Monaten dieses Jahres aufgebraucht worden.

Es gibt nur zwei Möglichkeiten: entweder die Tarife drastisch erhöhen oder immer höhere Zuschüsse aus Steuergeldern gewähren. Im letzten Jahr sind die Abgeordneten aus ihren Ferien nach Bonn geeilt, um in erregten Debatten um Telephonpfennige zu feilschen. Aber jetzt wagt keine Partei, dem Wähler vor der Wahl zu sagen, welchen Weg zur Sanierung der Bahn sie nach der Wahl einschlagen will. Sie versprechen nur alle „keine Tariferhöhung und natürlich auch „keine Steuererhöhung“.

Woher das Geld dann kommen soll? Nun, man wird sehen – nach der Wahl. Dann ist da der Etat 1966, für dessen Ausgleich (neue Milliardenzuschüsse an die Bahn noch nicht gerechnet) die Kleinigkeit von 6 Milliarden Mark fehlt. Und wieder tönt die Parole: „Keine Steuererhöhung.“

SPD-Schattenminister Schiller: „Höhere Steuern kommen nicht in Frage, wir müssen eben Abstriche von unserem eigenen Programm machen, zunächst können nur Wissenschaft und Zonenrandgebiete mehr Geld erhalten.“ Mehr Geld? Es fehlen doch noch 6 Milliarden. Alex Möller hält der Regierung ihre finanzielle Mißwirtschaft vor und plädiert für die Finanzreform, die auch den Gemeinden mehr Geld geben soll. Klingt verlockend – doch wie man das Defizit in Bonn dadurch beseitigen will, daß die Kommunen mehr bekommen, bleibt das Geheimnis des SPD-Finanzexperten.

Die CDU beschränkt sich sowieso darauf, die SPD zu bezichtigen, sie werde die Steuern hinterher doch erhöhen – während sie selbst natürlich Maß halten wird. Und für die FDP hat ein Finanzexperte namens Ende den Fehlbetrag auf 4 Milliarden Mark heruntergezaubert – die dann irgendwie durch „größte Sparsamkeit“ und „Überprüfung aller ausgabenwirksamen Gesetze“ aufgebracht werden sollen.