Seitdem der New Yorker Aktienmarkt am 28. Juni im Zuge des scharfen Kursrückganges seinen bisherigen Jahrestiefststand erreicht hatte, hielt die Kurserholung, abgesehen von einer ganz kurzen Unterbrechung, bis heute an. Der Dow Jones-Index der Industriewerte gewann 80 Punkte zurück. Damit ist er seinem absoluten Höchststand vom 14. Mai wieder recht nahe gekommen, und gegenwärtig wird in Wallstreet bereits die Frage erörtert, ob und wann mit einem neuen Dow Jones-Rekord zu rechnen ist.

Eine Fortsetzung der Aktienhausse ist am New Yorker Markt zu dieser Jahreszeit äußerst ungewöhnlich. Üblicherweise pflegte die „Sommerhausse“ Ende August beendet zu sein. Der Labour Day (6. September) steht schon zumeist im Zeichen einer Kurskorrektur, die im allgemeinen bis weit in den September hinein anzuhalten pflegt. Vor wenigen Wochen hatte man auch damit gerechnet, daß noch vor Ende August eine Reaktion auf die seit Ende Juni anhaltende Aufwärtsbewegung der Kurse einsetzen und möglicherweise sogar einige Zeit anhalten würde. Denn erstens glaubte Wallstreet an einen längeren Streik in der Stahlindustrie, ferner flößte die kritische Situation des englischen Pfundes Mißtrauen ein. Bezüglich des Vietnam-Konfliktes hielt man internationale Verwicklungen nicht für ausgeschlossen. Schließlich war man nicht ganz sicher, ob der beispiellose Wirtschaftsboom noch sehr lange fortdauern oder ob nicht Anfang 1966 bereits ein wirtschaftlicher Rückschlag eintreten würde. Alle diese Befürchtungen sind nun weitgehend dahingeschwunden.

Für die Fortdauer der optimistischen Stimmung am New Yorker Aktienmarkt während der letzten Wochen waren drei Hauptfaktoren maßgebend: Erstens ist und bleibt die Konjunkturentwicklung in den USA über alles Erwarten günstig. Zweitens wirkt sich der Rüstungsbedarf des Vietnam-Krieges noch zusätzlich stimulierend auf die Wirtschaftsentwicklung aus. Drittens setzt sich in letzter Zeit in der amerikanischen Wirtschaft, so unliebsam es auch amerikanische Regierungskreise empfinden mögen, erneut eine stärkere Inflationstendenz durch. Gegen diese Inflationsströmungen hoffen sich die amerikanischen Anlegerkreise, zu Recht oder zu Unrecht, durch Käufe hochwertiger und aussichtsreicher Aktien schützen zu können. Im letzten Frühjahr floß infolge des Kursrückschlages am New Yorker Aktienmarkt ein erheblicher Teil der Publikumsgelder, die am Aktienmarkt angelegt waren, auf hochverzinsliche Sparkonten. Jetzt wird eine Gegenbewegung sichtbar.

In allen maßgebenden Wirtschaftszweigen war die saisonübliche Konjunkturabschwächung in diesem Sommer viel geringer als üblich. Von besonderer Bedeutung für die künftige Entwicklung ist die kräftige Zunahme des Auftragseinganges in allen wichtigen Industriebranchen. Eine erfreuliche Überraschung in Wallstreet-Kreisen bildete das neueste Ergebnis der Erhebung über die diesjährigen Kapitalinvestitionen der Wirtschaft, die mit insgesamt 50,9 Milliarden Dollar um 13,4 Prozent größer auszufallen versprechen als im letzten Jahr.

Noch vor kurzem hatten Wallstreet-Kreise befürchtet, daß sich die Stahl Verbraucher nach Abschluß des neuen Arbeitsvertrages in der Stahlindustrie rasch ihrer umfangreichen Vorräte an Stahlprodukten entledigen würden, die sie vorsichtshalber für den Fall eines Streiks angelegt hatten. Nach einer neuen Erhebung wird aber die Verminderung der Stahlvorräte der Stahlkonsumenten weitaus geringer sein, als noch vor kurzem vermutet wurde. Infolge der glänzenden Konjunktur und angesichts des großen Stahlbedarfs der Rüstungsindustrie beabsichtigt nämlich ein großer Teil der Stahlkonsumenten, die Sondervorräte unberührt zu lassen und für den laufenden Stahlbedarf mit Neubestellungen fortzufahren.

Hier zeigen sich also bereits deutlich die Auswirkungen des Vietnam-Konflikts. Sie mögen im Augenblick noch verhältnismäßig schwach sein, aber in naher Zukunft werden sie bereits klarer in Erscheinung treten. Rüstungsaufträge werden in zahlreichen Wirtschaftszweigen die ohnedies kräftige Konjunktur intensivieren. Die Eisenbahnaktien zogen aus dieser Entwicklung schon reichlich Nutzen. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß gegenwärtig die Verständigungsaussichten nicht als vielversprechend erscheinen; in hiesigen Wirtschafts- und Finanzkreisen, in denen man mit einer längeren Dauer des Vietnamkrieges rechnet, schätzt man die jährlichen Mehrausgaben für den Vietnamkrieg auf mindestens fünf Milliarden Dollar.

Dabei darf nicht außer acht gelassen werden, daß man den Frieden aus Konjunkturgründen keineswegs „fürchtet“. Die Johnson-Regierung hat eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Wirtschaftsstimulierung, besonders erneute Steuersenkungen, bereits in ihrem Medizinkästchen, wenn sich im nächsten Jahr auch nur die leisesten Anzeichen für eine Konjunkturabschwächung zeigen sollten. Rudolf Schlesinger, New York