„Russian & French Arias“; Nicolai Ghiaurov, Baß, London Symphony Orchestra and Chorus, Leitung: Edward Downes; Decca SXL 6147, 21,– DM.

Auf den Salzburger Festspielen 1965 hat der Name seinen letzten Glanz bekommen: Nicolai Ghiaurov. Seitdem sind so ziemlich alle Vorbehalte gewichen, den Baß aus Bulgarien mit den Größten seines Stimmfaches zu vergleichen, vor allem mit dem Russen Fjodor Schaljapin. Mit ihm hat Ghiaurov in der Tat vieles gemein: die ‚naturgewaltige“ Stimme von immenser Kraft, das mächtige Volumen, das satte, etwas spröde Timbre und die in osteuropäischen Stimmen oft hörende, ein bißchen pathetische Artikulation. Ghiaurov (geboren 1929) ist ein Sänger, der der Imago des Bassisten schlechthin entspricht. Eine recht gute Vorstellung davon vermittelt seine jüngste Schallplatte: Russische und französische Arien aus beliebten Repertoirestücken (Carmen, Fürst Igor, Faust) und aus Opern, die nur noch „in Arien“ fortleben (Rubinsteins „Dämon“ oder Massenets „Manon“): Dies kann, wie hier, für ein Sängerporträt ein Vorzug sein, denn es geht um eine Stimme, nicht um Werke. Die Platte zeigt, daß Ghiaurov eher zum seriösen als zum Buffobaß neigt. Sein Galitzki (aus Borodins Fürst Igor) ist ein Prachtexemplar, sein Mephisto (aus Gounods Faust) eher ein schwerblütiger Nationalheld als ein zynischer Teufel. Die Auswahl bringt keine speziellen „Ghiaurov“-Nummern, sondern das Repertoire eines beliebigen Basses. Die besondere Interpretation dieses Repertoires bestimmt dieses Sängerporträt. Es ist rundum gelungen. Nur – die deutsche Ausgabe wird lediglich eine Einführung auf der Plattentasche bekommen, aber nicht, wie die englische, eine Beilage mit dem vollen Wortlaut der Arien in der Originalsprache und der Übersetzung. Das ist falsche Sparsamkeit.

M. S.