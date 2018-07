Inhalt Seite 1 — Ein Träumer und Sadist Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Brigitte Desalm

Vor vier Jahren ist in England ein Buch erschienen, das von der englischen Kritik beifällig bis hochbegeistert aufgenommen wurde: was uns nachträglich leicht erstaunt, denn das inzwischen eingedeutschte Objekt, der Erstlingsroman von

Rudolf Nassauer: „Der Unmensch“ (Originaltitel „The Hooligan“), aus dem Englischen von Peter Naujack; Diogenes Verlag, Zürich; 399 Seiten, 22,80 DM

ist, was man für gewöhnlich typisch deutsch zu nennen pflegt: tiefernst und parabolisierend, gedankenschwer und fiebrig übersteigert in der Atmosphäre. Die Handlung des Romans, eine Anhäufung apokalyptischer Schrecknisse und böser Monstrositäten, spielt in der Zeit zwischen den Weltkriegen, in einem imaginären Land. Von Furcht und Elend und biblischem Untergang eines Terrorregimes wird erzählt, und die beiden einzigen vorkommenden Ortsnamen, Himmlersberg und Goeringen, deuten die Beziehung zu einer vergangenen Realität an. Aber keine direkte Allegorie auf das braune Deutschland ist mit dem „Unmenschen“ geschrieben worden, auch wenn die Erfahrungen der Vergangenheit der Ausgangspunkt gewesen sind.

Eine ideell und optisch überzeugende Vision, eine alptraumhaft bedrückende Atmosphäre – das ist der Eindruck von diesem Buch (dem es freilich gar nicht bekommt, wie geschehen, auf Thomas Mannsche oder Camussche Qualitätsebene hinaufbugsiert zu werden). Eine Anatomie des Bösen und der Gewalttätigkeit wird von der Zentralgestalt des Unmenschen her entwickelt. Wobei dieses Monstrum keineswegs so angeschwärzt erscheint, wie es sich wohl gehörte.

Was Nassauer im Sinn hatte, war ein Exempel nicht etwa für die „Banalität des Bösen“, sondern für das Böse als verführerisches, selbstgesetztes Prinzip. Und es ist ebenso ernst zu nehmen wie das, was der Autor, der als Jude und als Deutscher geboren wurde, der im Deutschland der Nazizeit aufwuchs, damit nachzuweisen unternimmt: daß nämlich die Bereitschaft des Opfers zu seiner Rolle eine der Voraussetzungen von Gewalt und Grausamkeit sei.

So gefährlich es ist, diese These generell and, was den – Judenmord im Dritten Reich angeht, im speziellen Sinn aufs historische Beispiel zu übertragen, besteht doch kein Zweifel darüber, daß Nassauer mit jenem unerklärlichen Einverständnis zwischen Schinder und Geschundenem einen der neuralgischen, ewig rätselvollen Punkte seines Themas berührt hat. Die heikle Beweisführung wurde geschickt, als Reflexion und Kommentar des Geschehens, hauptsächlich der Titelfigur, dem „Unmenschen“ Andreas Febler überlassen.