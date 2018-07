Wolf gang Abendroth: Sozialgeschichte der europäischen Arbeiterbewegung. Edition Suhrkamp, Frankfurt; 192 Seiten, broschiert 3,– DM.

Wer den Bundestagswahlkampf mit einiger Aufmerksamkeit verfolgt, vermißt bei allen drei großen Parteien die Bereitschaft, ein klares sozialpolitisches Programm zu vertreten. Das, was dafür allenfalls ausgegeben wird, erweist sich bei näherer Betrachtung als eine schwammige Masse aus Gemeinplätzen und Platitüden. Die Behauptung, Vermutung oder Warnung, daß es so nicht weitergehen könne, gründet und erstreckt sich durchweg auf ziemlich beschränkte finanzpolitische Überlegungen. Die Frage, ob die Gesellschaftsordnung oder das, was wir dafür halten, angemessen und zukunftsträchtig sei, wird nicht gestellt; daß sie nicht gestellt wird, beruht vor allem auf der politischen Abdankung der deutschen Arbeiterbewegung.

Wie es dazu gekommen ist, kann man auf knappstem Raum in der ausdrücklich für den wissenschaftlichen Laien geschriebenen Sozialgeschichte der europäischen Arbeiterbewegung lesen, die der Marburger Politologe Abendroth vorlegt. Das Buch sei Lesern aller politischen Richtungen und Bekenntnisse nachdrücklich empfohlen, weil es eine Art der Betrachtung bringt, die sich von dem heute üblichen Verständnis – richtiger wohl Unverständnis – unserer politischen und gesellschaftlichen Lage wohltuend unterscheidet. Beim Lesen dieser kleinen Schrift kann einem plötzlich bewußt werden, in welche Wüste politischer Gedankenlosigkeit wir geraten sind und in einem wie engen Kreise sich unsere politischen Betrachtungen, sofern wir sie überhaupt noch anstellen, gewöhnlich bewegen.

Abendroth geht von der Frage aus, ob der heutige Zustand, zumal in den USA und der Bundesrepublik, bei dem die Arbeiterbewegung „in gewerkschaftlicher Selbstbeschränkung auf systemkonforme Aktivität und in geistiger Anpassung an die Ideologien der nach wie vor herrschenden politischen Gruppen erstarrt zu sein“ scheine, Dauer verspreche. Nicht zu Unrecht erinnert er daran, daß auch das Bürgertum nach 1871 im Genuß des Wohlstandes den Kampf für Parlamentarismus und Demokratie vergessen habe. Abendroth ist nicht der Meinung, die heutige Situation in Westdeutschland „für das einzige Resultat und den Abschluß der Weltgeschichte“ ansehen zu müssen.

Zusammen mit einigen anderen unbequemen Professoren ist Abendroth vor etlichen Jahren aus der SPD ausgeschlossen worden. Sozusagen als „Linksabweicher“. Der Leser seiner Schriften und auch dieser Studie gewinnt eher den Eindruck, daß es sich um eine „Rechtsabweichung“ der SPD handele, die, wie Abendroth im Schlußkapitel schildert, von der Tradition der europäischen Arbeiterbewegung am weitesten abgewichen ist. Durch ihre sehr weitgehende Anpassung an die heute herrschende Auffassung einer spätkapitalistisch-bürgerlichen Ordnung hat die de facto immer noch überwiegend die Arbeiterschaft vertretende Sozialdemokratie die Frage nach der künftigen Sozialordnung nicht beantwortet, sondern ist ihr nur ausgewichen. Mindestens für die sozialdemokratische Führung – aber auch für manchen nachdenklichen Deutschen, der sich nicht den Sozialisten zurechnet – muß folgende Feststellung Abendroths zu einer bohrenden Frage werden: „Indem die SPD den Stimmungen einer Wohlstandsgesellschaft nachgibt, verhindert sie, daß die Arbeiter ihre objektive Lage erkennen: eine von den Eigentümern der Produktionsmittel abhängige soziale Klasse zu sein.“

Als Rolf Hochhuth unlängst in weniger wissenschaftlicher als leidenschaftlicher Form auf diesen Sachverhalt hinwies, glaubte der Bundeskanzler ihn als „ganz kleinen Pinscher“ abtun zu können. Das ist in sachlicher Hinsicht etwa ebenso wirkungslos wie der AusschlußAbendroths aus der SPD. Beides ist Ausdruck der Tatsache, daß bei uns in der Bundesrepublik viel zuwenig über Sozialpolitik nachgedacht wird. Abendroths anregende kleine Schrift führt mit Notwendigkeit zu der Frage, ob denn der Wohlstand die Endstation der europäischen Arbeiterbewegung sei – oder ob, von der Kehrseite her argumentierend, nur eine Wirtschaftskrise der Arbeiterbewegung neuen Auftrieb geben könnte.

In dieser Form ist die Frage zu einfach. Wohl aber könnte, wenn etwa die Einsicht in das Ausmaß der zur Behebung unseres Bildungsnotstands erforderlichen Aufwendungen uns zu einem fühlbaren Konsumverzicht zwingen sollte, von dorther dem falschen Sicherheitsgefühl der Wohlstandsgesellschaft ein so heftiger Stoß versetzt werden, daß daraus neue sozialpolitische Vorstellungen entstehen. Helmut Lindemann