Von Hans Peter Bull

An der Justus-Liebig-Universität in Gießen hat im letzten Sommersemester eine rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Fakultät zu arbeiten begonnen. Das wäre nicht weiter bemerkenswert, wenn damit lediglich etwas Versäumtes nachgeholt würde. Aber die neue Fakultät verspricht eine der interessantesten juristischen Ausbildungsstätten der Bundesrepublik zu werden.

Gießen will die Chance des Neubeginns konsequent nutzen, das Land Hessen fördert mit der neuen Fakultät ganz bewußt die Reform des rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Studiums. Daher wird in Gießen nicht nach dem überkommenen System unterrichtet. Die Fakultät wird sich vielmehr, von Semester zu Semester fortschreitend, ihre eigene Methode aufbauen.

Anderswo überwiegt die deduktive Methode: Man geht von den abstrakten Konstruktionen der Gesetzbücher und Rechtstheorien aus und kommt erst später – oft zu spät – zur Anwendung des Gelernten auf praktische Fälle. In Gießen soll statt dessen die induktive Methode gepflegt werden. Das bedeutet, daß der Student kein fertiges Lehrgebäude dargestellt bekommt, sondern sich an Hand von Fällen selbst zu den richtigen Fragen und Antworten durcharbeiten muß.

Der Gießener Jurastudent wird nicht gleich zu Anfang, mit Vorlesungen über die schwierigsten Abschnitte des Bürgerlichen Gesetzbuches gefüttert, der Studienplan beginnt vielmehr mit den Grundlagen des öffentlichen-, Straf- und Privatrechts. Neben den Vorlesungen sollen stets ergänzende Arbeitsgemeinschaften abgehalten werden.

Dies alles stellt hohe Anforderungen an Lehrer und Lernende. Wer als Jurastudent nach Gießen geht, kann sich nicht auf die faule Haut legen. Er wird Hausaufgaben erhalten und Referate anzufertigen haben; in den Arbeitsgemeinschaften muß er mitdiskutieren und kann sich nicht in der großen Masse verstecken. Schließlich, muß er fünf Ferienarbeiten abliefern.

Aber wo bleibt da die akademische Freiheit? Dieser Einwand jedoch wiegt nicht schwer. Denn es ist leider Tatsache, daß die Mehrzahl der deutschen Jurastudenten in den ersten Semestern verständnislos und oft verzweifelt von einer Vorlesung zur anderen läuft, nur wenig von dem Gebotenen versteht und viel vergißt und sich später, wenn das Examen droht, nur zu gern dem Repetitor in die Arme wirft, der es dann – gegen gutes Honorar – zwar an fürsorglicher Anleitung nicht fehlen läßt, aber eben nicht den Geist der Wissenschaft verbreitet. Wer es also unternimmt, die Studenten stärker an die Universität zu binden, darf den Vorwurf nicht scheuen, daß er der Tendenz zur Fachschule Vorschub leiste. Ein bißchen „Verschulung“ in den ersten Semestern ist hilfreicher – für den Studenten und für die Universität selbst – als die Aufrechterhaltung einer Schein-Freiheit.