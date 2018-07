Von Georg Schreiber

So etwa könnte es gewesen sein: Ein forscher Jungjournalist, der schon immer auf eine Chance gehofft hatte, die „Leute draußen“ einmal gehörig aufrütteln zu können, steuerte eines Tages ein Archiv an. Dort verweilte er bei vergilbten Zeitungsausschnitten aus der Boulevard-Presse, er stutzte und geriet unversehens an ein medizinisches Gruselthema: Gift in jedem Essen – Gift im Trinkwasser – Gift in der Atemluft – Gift in jedem Menschenleib – tausendfach sich summierendes Gift.

Der Reporter erstarrte – die sensationellen Zeitungsberichte hatten ihm die Augen geöffnet. Daß er überhaupt noch frei atmen konnte bei soviel Dauergift – es war wie ein Wunder. Flugs interviewte er die Professoren, die in seinen „Quellen“ als Gewährsleute genannt waren, und er ahnte nicht, daß ihn ein Außenseiter der Wissenschaft zum nächsten weiterreichte. Das Resultat dieser Recherchen: ein Fernseh-Drehbuch über die toxische (giftige) Gesamtsituation, überschrieben mit der schicksalsschweren Frage: „Vergiften wir uns selbst?“

Am Abend des 21. August schlug unserem Journalisten die große Fernsehstunde. Zur besten Sendezeit spulte er die Ballade vom normalvergifteten Bundesbürger ab: Gift schon im Kosmetikrepertoire jeder Morgentoilette – Gift im Frühstück – Gift auf allen Feldern – Gift, soweit die Flüsse tragen – Gift im Mittag- und Abendessen – Gift in jeder Arznei...

Millionen Zuschauer erblaßten – das Fernsehen öffnete ihnen die Augen. Hilflos sahen sich die Geängstigten in einem Meer von Gift versinken.

Zur gleichen Zeit bastelte ein zweiter Autor mit einem zweiten Reigen medizinischer Außenseiter an einer Bildschirm-Darbietung: „Alt werden – jung bleiben, ein Bericht über Versuche, das Leben zu verlängern“. Auch dieser Reporter mochte sich gedacht haben: Nutze den Medizinboom im Ersten Fernsehprogramm – von der Gallenblasen-Operation bis zur Neurose, vom Krebs bis zur Narkose – und zeige dem gläubigen Volk, was eine rechte Frischzellen-Behandlung ist.

Am Abend des 7. September war es dann soweit. So anschaulich ließ der Anwalt aller Hoffenden zur besten Sendezeit seinen Bildschirm-Jungbrunnen sprudeln, daß jedermann glauben mußte, Opa Adenauer und Oma Marlene Dietrich, Pius XII. und der potente Altmime Charlie Chaplin lebten nur deshalb so ungemein munter, weil sie mit vereinten Säften ganz offenbar frischzellenverjüngt seien.