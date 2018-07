Unterkunft: Am einfachsten über das Fremdenverkehrsamt Hermagor; es vermittelt Gasthaus- und Privatzimmer. Eine andere, im Gailtal noch praktizierte Methode ist, einfach loszufahren, sich im ersten Gasthaus oder Privathaus für zwei Tage einzumieten, indessen nach dem endgültigen Standort Ausschau zu halten. Vorzug: Erst beim Herumfahren entdeckt man die reizvollsten Häuser im Tal, am Berg, auf Almen, in Seitentälern, Sie sind fast alle mit dem Auto zu erreichen.

Preise: Für Vollpension werden je Person zehn bis sechzehn Mark verlangt. Die Bedienung ist ausgezeichnet. Ein Menü (drei Gänge) kostet etwa 2,50 bis 3,80 Mark.

Pension: Wer sich stationär erholen will, ist mit Vollpension am besten bedient. Wen es oft zu Bergwanderungen oder anderen Entdeckungsfahrten gelüstet, ziehe Halbpension oder Übernachtung plus Frühstück vor, denn solche Unternehmungen dauern meist einen ganzen Tag.

Kulinarische Spezialitäten der Gegend sind serbische Gerichte. In manchen Berggasthöfen wird eine pikante Speckjause geboten: Der Speck ist hier besonders zart, weil die Schweine mit Milch gemästet werden. Auf Almwirtschaften labt man sich an Butter- und Käsebroten. In Hüttenwirtschaffen muß man dafür fast Großstadtpreise zahlen; hier kommen nur Mitglieder des Alpenvereins auf ihre Kosten.

Verkehr: Vorsicht! Die Bewohner dieser Täler glauben, die Straßen und ihre Kurvenfücken zu kennen; wie überall auf der Welt verrechnen sich gerade sie dabei. Die Zeitungsmeldungen bestätigen es: Die meisten Unfälle bauen die Österreicher unter sich. Die Deutschen hingegen – neben den Niederländern die Hauptgäste des Landes – sind ungewohnt brav, Sie fahren langsam, sind höflich besonders auf Bergstraßen und lächeln bei jeder Gelegenheit. Unangenehm wird die Gegenliebe dann, wenn Verbundenheitsgefühle sich in Lichtzeichen ausdrücken: Man benutzt die Lichthupe, weil man aus derselben Stadt stammt oder den gleichen Autotyp fährt. Bei der Heimfahrt auf der Autobahn weiß man allerdings sofort, daß mit den Ferien das Lächeln vorüber ist: die Wildbahn hat uns wieder.

Bergstraßen: Viele Straßen sind nicht asphaltiert, sondern mit Kiesschutt bedeckt. Nach heftigen Regen bilden sich oft tiefe Schlaglöcher. Warnschilder sind manchmal so aufgestellt, daß man sie nicht sieht – oder man sieht solche und fällt darauf herein, weil sie an ehemaligen Baustellen vergessen worden sind. Empfehlung für Abfahrten: Strecken mit einem Gefälle von 20 Prozent kommen sehr plötzlich, deshalb lieber gleich den niedrigeren Gang nehmen. Überdies muß man oft gerade an steilen Stellen halfen, um den aufwärts Fahrenden vorbeizulassen.