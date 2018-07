Tausend Aufsätze ergaben das Bild des deutschen Durchschnittsmädchens

Seit langem mutet unsere Gesellschaft der Frau, zumindest aber dem heranwachsenden Mädchen, die Bürde einer doppelten Rolle zu. In beneidenswerter Ahnungslosigkeit erwartet sie von ihr, daß sie in sich die intelligente Kollegin, die fürsorgliche Mutter, die liebevolle Frau und womöglich noch die mondäne Dame vereint. Aber die Frau ist – so wird in einer neueren Untersuchung registriert – „offenbar nicht fähig oder nicht willig, von sich aus die Rolle der heutigen Frau und ihre daraus resultierenden Aufgaben und Verhaltensweisen in ihrer ganzen Breite zu erfassen und anzuerkennen“.

Nicht nur, daß die Gesellschaft außerstande ist, das traditionelle Leitbild der Hausfrau und Mutter mit dem der berufstätigen Frau zu verweben, vielmehr findet sie noch an beredten Deklamationen Gefallen, in denen stets das idyllische Glück des Hauses poetisch verklärt wird, und so auch an einer Polemik, die Dr. Anna Banaschewski zutreffend kennzeichnet: „Die zum Überdruß zu hörenden Schlagworte vom mütterlichen Wesen der Frau’, von ihrem auf ‚Bewahren und Erhalten‘ eingestellten Sein – wobei Wunschbilder, die mit der anthropologischen Aufgabe der Frau zusammenhängen, unkritisch in die Sozialwelt hinübergenommen werden – kehren sich, man möchte sagen: hinterhältighinterlistig, gegen die berufstätige Frau.“

Es versteht sich beinahe von selbst, daß eine Gesellschaft, die nicht willens ist, Rollen zu bejahen, von deren Ausführung und Beherrschung ihr eigener Bestand so gut wie ihr Niveau abhängen, heranwachsende Mädchen im Stich läßt, die nach Maßstäben für ihr Verhalten und Handeln Ausschau halten. Der bequeme Ausweg liegt ja so nahe: Wo die intellektuelle und moralische Kapazität nicht. hinlangt, um alle Aspekte der Doppelrolle zu erhellen und Wege zu skizzieren, auf denen ihre Ansprüche gemeistert werden können, weicht man in die doppelte Moral aus. Mit Bildern von intensiver Leuchtkraft werden die Mädchen beschworen, Sinn und Ziel ihres Daseins allein in der Liebe eines Mannes zu suchen, weil sie nur darin „erkannt“ und recht eigentlich „verstanden“ werden.

Die Art und Weise aber, in der sich junge Menschen heute suchen und finden, wird sogleich als frühreifer Flirt geschmäht oder als ein Umgang, der durch hemmungslose Gier vergiftet werde. Was die lästigen Anforderungen der Produktion und der Administration anlangt, so wird dem Mädchen entweder nahegelegt, eine qualifizierte Ausbildung nicht ernst zu nehmen, weil der Beruf doch nur ein Übergang sei, oder es wird ihm überlassen, sich selber umzusehen. Die Verhaltensweisen aber, die aus einer solch eigenständigen Orientierung erwachsen, werden schnell als altkluge Spekulation auf hohe Einkünfte diffamiert oder als Torheit, die modischen Tendenzen oder gar haltlosen Träumen erliege.

Wer zu lesen versteht, kann an den Niederschriften junger Mädchen, die Edith Göbel in der Untersuchung „Mädchen zwischen 14 und 18“ (Hannover) zusammengetragen und geordnet hat, unschwer ablesen, daß das Lebers- und Schulschicksal der Mädchen unserer Tage durch geistige Vernachlässigung bezeichnet ist. Der Herausgeber der Studie – Professor Heinrich Roth, Ordinarius für Pädagogik an der Universität Göttingen – bestätigt den bestürzenden Eindruck: „Man liest mit immer neuem Staunen die gleichartigen Äußerungen, und es formt das Bild eines deutschen Durchschnittsmädchens, an dem die Gesellschaft mehr versäumt hat, als sie verantworten kann.“

Es sind etwa 1000 Mädchen – 402 Berufsschülerinnen aus zehn Schulen, 309 Mittelschülerinnen aus acht Schulen und 302 Oberschülerinnen aus neun Schulen Mittelhessens, die von Edith Göbel gefragt worden sind: nach ihren Problemen und Interessen, nach ihrer Auseinandersetzung mit Idealen, Vor- und Leitbildern und nach ihrem Verhältnis zu den Erwachsenen. Ganz gewiß ist es nicht nur aus den eigentümlichen Spannungen der Reifezeit zu verstehen, wenn dabei die Frage nach dem anderen Geschlecht und die Überlegungen zur künftigen Lebensgestaltung, also zu Beruf und Ehe, den größten Anteil erlangen. Wie in einem Brennpunkt schießen hier die Sorgen und Bedrängnisse der Mädchen zusammen. Und sogleich wird die Verhaltensunsicherheit und Hilflosigkeit einer Generation offenbar, die alleingelassen wird.