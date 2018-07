Seit die amerikanische John-Deere-Gruppe im Herbst 1956 mit der damals 122 Jahre alten Firma Heinrich Lanz in Mannheim, renommiert auf dem Gebiete der Ackerschlepper, eine Zusammenarbeit beschloß, haben die Amerikaner noch nicht viel Freude an ihrer betagten Tochter in Deutschland gehabt. Die John Deere-Lanz AG, wie sie seit Dezember 1959 heißt, schafft es einfach nicht, aus den roten Zahlen endgültig herauszukommen.

Das neue Management in Mannheim packte seine schwierigen Aufgaben energisch an. Man entschloß sich zur Flucht nach vorn und wollte durch hohe Investitionen nicht allein die Werke grundlegend modernisieren, sondern auch mit einer stattlichen Kapazitätserweiterung einfach einen „angemessenen“ Marktanteil erzwingen.

Voller Optimismus verkündete auch im März dieses Jahres, als die Gesellschaft wieder einmal einen verlustreichen Abschluß für 1963/64 vorlegte, Vorstandsmitglied Hans Tronser: „In Bezug auf die Ertragslage werden zunächst einmal auf der Kostenseite die außergewöhnlichen Aufwendungen für interne Betriebsumstellungen im Laufe des Jahres geringer werden, gleichzeitig wird das Ergebnis durch die bessere Kapazitätsauslastung infolge der Aufstockung der Belegschaft vorteilhaft beeinflußt werden. Schließlich werden wir für die neuen Erzeugnisse auch bessere Erlöse als bisher erzielen könnnen.“

Ein Reformprogramm war 1963 gestartet worden, als kurzerhand das Aktienkapital von 50 Millionen Mark auf 20 Millionen Mark herabgesetzt wurde, um die angelaufenen Verluste abzudecken. Um Geld für die künftigen Investitionen zu haben, wurde sogleich eine neue Kapitalaufstockung um 35 Millionen Mark zum Kurs von 200 Prozent beschlossen. Als diese Pferdekur durchgestanden war, gab es bei John Deere-Lanz nur noch etwa 6 Prozent freie Aktionäre.

Sie sehen sich nun erneut enttäuscht, wenn sie den Worten Tronsers geglaubt haben. Etwas kleinlaut mußte er eingestehen, daß Produktion und Geschäftsergebnis in dem Ende Oktober auslaufenden Geschäftsjahr 1964/65 hinter der geplanten Höhe zurückblieben. So räumte Tronser ein, daß wohl im laufenden Geschäftsjahr ein Verlust „mindestens in Vorjahreshöhe“ erwartet werden müsse. Auch bis zum übernächsten Geschäftsjahr 1966/67 werde es kaum gelingen, in die Gewinnzone vorzustoßen.

Das sind arg pessimistische Äußerungen, kaum dazu angetan, die letzten freien Aktionäre bei der Stange zu halten. Dennoch siegt erneut der Glaube an die Zukunft. Unverdrossen wird weiter expandiert. Am 28. September wird eine außerordentliche Hauptversammlung darüber beschließen, das Kapital um 55 Millionen Mark auf 110 Millionen Mark zu verdoppeln. Die John-Deere-Gruppe wird die jungen Aktien zu 180 Prozent übernehmen, die freien Aktionäre sollen sich in ihrer Entscheidung bis zum Frühjahr 1966 besinnen können, ob sie beziehen wollen oder nicht.

Rund 100 Millionen Mark fließen dem Mannheimer Unternehmen neu zu. Davon allerdings müssen gleich über 20 Prozent zur Tilgung des Verlustes benutzt werden, da die Rücklagen schon im letzten Jahre bis auf 5,3 Millionen Mark zur Verlustdeckung beansprucht wurden.

Den Rest will man investieren, um endlich die Vorstellungen von einer „angemessenen Marktstellung von John Deere-Lanz in Europa“ zu verwirklichen. Einmal, so meint man mit geradezu wildem Trotz in Mannheim, muß ja der Tag kommen, wo sich alle Mühe gelohnt hat, wo selbst John Deere-Lanz wieder mit einer gewinnbringenden Bilanz an die Öffentlichkeit treten kann. bo.