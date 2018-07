Seit nunmehr fünf Jahren beherrscht die Überbeschäftigung den westdeutschen Arbeitsmarkt. So erfreulich diese Erscheinung für die Arbeitnehmer und die Gesamtwirtschaft sein mag, so problematisch ist sie immer wieder für den Alltag im Betrieb.

Tagtäglich kann man in den Industriebetrieben beobachten, mit welcher Sorge die Zahl der Kündigungen, die Fehlmeldungen der einzelnen Abteilungen, die Krankenstandsziffern und die Bemühungen der Personalabteilungen um das Aufspüren neuer Mitarbeiter verfolgt und diskutiert werden. Zwar wird vielfach das Anwerben von ausländischen Arbeitskräften als einfache Patentlösung zur Auffüllung des Arbeitspotentials angesehen und praktiziert, aber so erstaunlich auch die Eingliederung der Gastarbeiter funktioniert und so befriedigend auch ihre Leistungen sind, es gibt überall einen Punkt, wo diese willkommene Lösung ihre Grenze hat und zum Nachteil werden kann.

Es zeigt sich vielerorts schon, daß man nicht wahllos deutsche Arbeiter durch Ausländer ersetzen kann, ohne daß sehr ernsthafte Störungen im Produktionsprozeß auftreten. Deshalb sollte man bestrebt sein, eine werkstreue Stammbelegschaft heranzubilden und dann die Gastarbeiter einem Skelett aus möglichst gut eingearbeiteten deutschen „Stammarbeitern“ behutsam und überlegt einfügen. Das sagt nichts gegen die Ausländer, aber vielfach wird von ihnen einfach zuviel verlangt, wenn man ihnen keine Zeit zum Einarbeiten und Eingewöhnen läßt und sich um ihre Integration zuwenig bemüht. Was Wunder, daß die Gastarbeiter im Durchschnitt noch mehr wechseln als Deutsche, zumal ihre Mobilität natürlich viel größer ist.

Zunächst führt der hohe Umsatz an Arbeitskräften zu empfindlichen Störungen in der Kontinuität des Betriebsablaufes und der Arbeitsqualität, zum anderen aber verursacht jede Kündigung bzw. Neubesetzung Kosten, die erheblich zu Buche schlagen.

Ein Betrieb etwa, der bei einem mittleren Belegschaftsstand von 15 000 gewerblichen Arbeitnehmern unter einer Fluktuation von 30 Prozent (diese Quote ist durchaus nicht fiktiv) leidet, muß pro Jahr 4500 Arbeiter ersetzen, also anwerben, einstellen und einarbeiten. Rechnet man nun pro Arbeitskraft mit durchschnittlich nur 1500 Mark für Einstellungs- und Einarbeitungskosten, worin Verwaltungsanteile, Minderleistung während der Anlernzeit, ungenutzte Anlagenkapazität usw. enthalten sind, so kommt man auf den – wahrscheinlich zu niedrig angesetzten – Betrag von 6,75 Millionen Mark Fluktuationskosten pro Jahr in diesem Betrieb.

Die hohen Fluktuationsziffern sind nicht einfach und allein ein Ergebnis der Vollbeschäftigung, sondern auch ein Zeichen dafür, daß die Vollbeschäftigung lediglich ans Licht und zur Wirkung gebracht hat, was latent und potentiell schon seit langem vorhanden war, nämlich die relative Bindungslosigkeit des modernen Arbeiters an seine Arbeit und an seinen jeweiligen Arbeitsplatz.

Ein Arbeiter, der vom Sinn seiner Arbeit überzeugt ist, der in seiner Aufgabe gründlich und verstehend unterwiesen wurde, der etwas über den Zusammenhang seiner speziellen Funktion mit dem ganzen Produktionsprozeß erfahren hat, der von Vorgesetzten geleitet wird, die ihn als Persönlichkeit respektieren und seine Meinung anhören und wissen wollen, dieser Arbeiter wird gar nicht auf den Gedanken kommen, seine Stelle zu wechseln.