Inhalt Seite 1 — Manche Touristen stahlen Seite 2 Auf einer Seite lesen

In den Herbsttagen, wenn das weißliche Licht leichter Nebelschleier über der Weidelandschaft Westfalens liegt, ist ein Besuch der, Wasserschlösser ein besonderes Erlebnis. Das dunkel brütende Wasser durchziehen Schwäne und Enten, die Parks mit uralten Bäumen verdecken den Blick. Im Gegensatz zu dem demonstrativen Stolz der französischen und deutschen Barockschlösser verweigern sie sich dem Fremden, sie sperren sich nach außen, und viele verraten bis heute ihren Ursprung als Wehrburgen. Seit Jahrhunderten stehen sie kaum verändert, so scheint es, in ihren Gräben, aber ihren Besitzern, den Vischerings und Hülshoffs, Kerckerings und Merveldts etwa, fiele es schwer, die aufwendigen Bauten zu halten, hätten sie nicht Hilfe vom Land. Die meterdicken graubraunen Mauern wirken unzerstörbar, aber sie sind vom Verfall bedroht.

Eine der ältesten Burgen, Vischering bei Lüdinghausen im Münsterland, im Krieg durch Bomben beschädigt, erhielt 1928 ein Betonfundament, damit die Pfahlrosten, auf denen der Bau jahrhundertelang geruht hatte, nicht auseinanderbrechen. Trotz solcher Eingriffe, trotz der Kriegsschäden hat die Burg ihr mittelalterliches Bild mit Zugbrücke, Wappen und Schießscharten bewahrt, der Renaissancegiebel des Wirtschaftsgebäudes gibt der verwitterten Schwermut einen bescheidenen Glanz. Im stillen Hof der Oberburg, einem Rundbau mit Wehrgang und mächtigem Turm, spürt man noch heute die Atmosphäre jener Zeiten, kein Andenkenbetrieb stört den Eindruck.

Vischering, eine Art Urburg Westfalens, ist klein, verglichen mit ihren Schwestern: Schloß Nordkirchen (heute Landesfinanzschule), Schloß Lembeck und Schloß Westerwinkel (Besitzer: Graf von Merveldt), Wasserburg Koertlinghausen (Besitzer: Freiherr von Fürstenberg), Haus Hülshoff mit dem Rüschhaus (Besitzer: Droste zu Hülshoff).

Nordkirchen, ein Bau der Plettenbergs, hat einen großen Park mit Alleen, die alle auf das 1703 errichtete Schloß zulaufen. Da ist freilich nicht mehr viel von Fortifikation zu sehen. Trotz einer gewissen Nüchternheit und mancher Ergänzung durch Anbauten im 19. Jahrhundert spürt man den Willen zur Repräsentanz, auch wenn die praktischen Zwecke, denen die Anlage heute dient, davon nicht viel gelassen haben. Allenfalls im Festsaal spürt man davon noch etwas, eine Terrasse verbindet ihn mit dem Park. Das fügt sich auf souveräne Art ineinander und ist bestens 18. Jahrhundert. Aber Nordkirchen wirkt mehr durch seine Anlage als durch Einzelheiten und Proportionen.

Aufs schönste erfüllt sich das in Lembeck, weit im Westen des Landes, Wesel und die holländische Grenze sind nicht fern. So wie der mächtige Bau heute steht, ist er dreihundert Jahre alt. Die Familie Westerholt, denen Lembeck seit 1526 gehörte, nachdem das Geschlecht der Herren von Lembeck erloschen war, bauten es in seiner jetzigen Gestalt; hessische Truppen hatten die Burg im Dreißigjährigen Krieg geplündert. 1708 wurden die Grafen von Merveldt durch Heirat Besitzer der „Herrlichkeit Lembeck“, ihnen gehört es, zusammen mit Westerwinkel, noch heute. Den vereinigten Wappen der beiden Geschlechter begegnet man immer wieder beim Rundgang durch das der Öffentlichkeit zum Teil zugängliche Schloß.

Lembeck wirkt so geschlossen und vielgestaltig zugleich, weil seine symmetrischen Formen den defensiven Charakter der Anlage zwar nicht leugnen, aber ihm bereits ein Stück italienischen Geistes hinzufügen. In der kühlen Repräsentanz äußert sich der Stil des späten 17. Jahrhunderts. In einen großen Park mündet die architektonische Achse rückwärts, verliert sich im Grün der Wälder, in der stillen Schönheit des Landes. Seine „Herrlichkeit“ meint die Rechtsprechung; alle Souveränität dieser Erde beginnt bei der richterlichen Gewalt. Bis 1803 war Lembeck eine „Unterherrlichkeit“ des Stiftes Münster. Außer der Vollstreckung der Todesstrafe oblag ihm die Ahndung aller Vergehen in diesem Bezirk.

Die barocken Zutaten, vor allem im Innenhof, stammen von dem westfälischen Baumeister Johann Conrad Schlaun, der im Münsterland so viele architektonische Spuren hinterlassen hat (St. Clemens, der Erbdrostehof, der Adelspalast, die bischöfliche Residenz in Münster). Die Innenräume bewahren die Maße des Bewohnbaren. Holländisches und fernöstliches Porzellan wird in mächtigen Schränken verwahrt, auch der wohlgegliederte, aber nicht ausladende Festsaal stammt von Schlaun.