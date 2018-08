Von Wolfgang Müller-Haeseler

In New York City werden sich Ende nächster Woche rund neunzig Prozent des in der Welt vorhandenen Kapitals versammeln, wenn die im Jahre 1944 in Bretton Woods gegründeten Institute – die Weltbank, der Internationale Währungsfonds (IMF) und die Internationale Entwicklung-Gesellschaft (IDA) – ihre diesjährige Jahrestagung abhalten. Die Delegierten von 114 Ländern werden zu Diskussionen über den Schutz und die Verwendung dieser größten Kapitalmacht zusammenkommen, die äußerlich in den millionenschweren Juwelen und dem Schmuck der Damen auf den Galaempfängen symbolisch sichtbar wird.

Die internationale Finanzwelt sieht in diesem Jahr mit besonderem Interesse nach New York, nachdem bereits auf der Tagung der Bretton-Woods-Institute im vergangenen Jahr in Tokio die ersten Vorgeplänkel um eine Revision des bestehenden Weltwährungssystems stattfanden. In den vergangenen zwölf Monaten haben die Währungstheoretiker der verschiedensten Schulen ihre Vorschläge veröffentlicht, in denen sich selbst Leute vom Fach nur noch mit Mühe zurechtfinden können.

Allerdings – eine Entscheidung, ob und in welcher Richtung das System von Bretton Woods revidiert werden soll, ist auch von der New Yorker Tagung kaum zu erwarten. Dazu sind nicht nur die Interessenstandpunkte zu verschieden, dazu ist auch der Kreis des Forums viel zu groß. Die Chancen, daß in einer Diskussion von 114 Ländern, darunter solche Riesen wie die USA und solche Zwerge wie etwa Gabun und Zambia, ein fruchtbares Ergebnis zustande kommt, sind absolut Null.

Dennoch kann wenigstens eine Vorentscheidung in New York fallen; ob nämlich überhaupt eine Revision des Weltwährungssystems ins Auge gefaßt werden soll. Dazu müßte dann mit Zustimmung der Delegierten eine Währungskonferenz einberufen werden.

Im Mittelpunkt der Diskussion steht heute die Frage, ob genügend Geld, das heißt genügend Liquidität in der freien Welt vorhanden ist, um den Welthandel zu finanzieren. Diese Fragestellung ist ungenau und trägt viel zu der Verwirrung bei. Der Welthandel wird ja auch nicht durch die internationale Liquidität finanziert. Diese Mittel, um die es bei der Diskussion geht, dienen lediglich dazu, zeitweilige Ungleichgewichte im Welthandel auszugleichen. Wenn also ein Land eine Zeitlang ein Außenhandelsdefizit hat, kann es sich der internationalen Liquidität bedienen, um dieses Defizit solange auszugleichen, bis es die Schulden wieder aus eigener Kraft bezahlen kann. Daraus ergibt sich logisch, daß theoretisch überhaupt keine internationale Liquidität vorhanden zu sein braucht, solange die Länder ihren Außenhandel ausgeglichen gestalten.

Diese Erkenntnis ist keineswegs neu; schon der große Systematiker der klassischen Wirtschaftstheorie, der 1823 gestorbene David Ricardo‚ hat darauf aufmerksam gemacht. Der Internationale Währungsfonds, gewissermaßen die Bank der internationalen Liquidität, verfügt aber über rund 21 Milliarden Dollar, ein Betrag, der bei weitem ausreichen sollte, die Bedürfnisse des Welthandels an Kreditmitteln zu befriedigen. Dazu kommen weitere 6 Milliarden Dollar, die der Zehner-Klub dem Weltwährungsfonds für Notfälle zugesagt hat.