Mit Recht ist der österreichische Gemeindebund sorgsam darauf bedacht, den meist stillosen Modernisierungsmaßnahmen zum Wohle des Feriengastes vorzugreifen. Das heißt, den Gemeindevätern klarzumachen, daß es nicht unbedingt erstrebenswert ist, lautstarke Musikautomaten aufzustellen, Landgasthäuser bis zur Unkenntlichkeit zu modernisieren, üppig-ungeschlachte Pensionen zu bauen und ein dörflichmondänes Nachtleben zu zaubern. Die ruhig gelegenen Dörfer sind angehalten, ihren dörflichen Charakter zu wahren, die bäuerliche Kultur und den ländlichen Sport zu pflegen („sollten derartige Vereinigungen fehlen, so ist die Gründung entsprechender Vereine zu empfehlen“), damit der Urlauber dann laut Prospekt spürt, „daß das Leben hier nach dem bäuerlichen Rhythmus pulsiert“. In den Richtlinien zur Schaffung von Erholungsdörfern – die Bezeichnung „Erholungsdorf“ winkt jeder Gemeinde, die sich an die Vorschriften hält – taucht dreimal hintereinander das Wörtchen landesüblich auf: im Zusammenhang mit den Speisen, mit der Kleidung, der Bedienung und der Bezeichnung der Speisen.

Landesüblich soll man sich geben (auch wenn man es nicht ist); möglichst, Wanderwege, Schwimmbad, Spiel- und Liegewiesen anlegen und darauf achten, daß die Kosten für Unterbringung und Verpflegung eine mittlere Preislage nicht überschreiten. Und sie tun es auch nicht in den 199 Gemeinden, denen Abgeschiedenheit und dörflicher Charakter bescheinigt wurde und die man in die Broschüre „Erholungsdörfer in Österreich“ aufnahm. Die Preise für Vollpension liegen zwischen 45 und 80 Schilling (7,50 und 13 Mark). In dem Prospekt enthalten sind auch jeweils Verkehrslage des Ortes, Unterkunftsmöglichkeiten, Spazier- und Wanderwege, Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten. St. Thomas am Blasenstein (Oberösterreich) verfügt beispielsweise über eine Pfarrkirche aus dem 12. Jahrhundert und eine Mumie eines Pfarrers aus dem 17. Jahrhundert, das Dörfchen Guggenberg in Kärnten kann gar mit einem Schwimmbad und einer Leihbücherei aufwarten, Freistritz in der Steiermark hat als Besonderheit Mineralquelle, Arzt, Schwimmbad, Jagdmöglichkeit und Kino vorzuweisen... he