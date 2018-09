Von Hellmut Becker

„Wählen Sie dieses Mal CDU?“ „Nein, man kann doch nicht CDU wählen, weil die CDU jetzt in Bonn seit sechzehn Jahren an der Macht ist. Auch die beste Partei wird durch allzu lange Macht korrumpiert. Man kann wirklich nicht mehr CDU wählen.“

„Dann wählen Sie also SPD?“

„Nein, dazu kann ich mich nicht entschließen. Man ist doch nie sicher, ob die SPD nicht das Privateigentum antastet, und außerdem sagt die SPD ja in allem dasselbe wie die CDU.“

„Dann wählen Sie also FDP!“

„Nein, FDP will ich nicht wählen, denn die FDP muß ja doch mit einer der beiden großen Parteien eine Koalition bilden. Ich weiß also gar nicht, ob meine Stimme für die FDP in Wirklichkeit der CDU oder der SPD zugute kommt. Diese Entscheidung aber möchte ich lieber selber treffen. Die Lage in der Bundesrepublik ist so, daß ich wahrscheinlich gar nicht wählen werde. Schließlich ist meine Stimme ja doch ohne Einfluß auf das, was die da oben dann wirklich tun.“

Formulierungen dieser Art kann man in der Bundesrepublik landauf, landab hören. Die Neigung, überhaupt nicht zu wählen, hat vor allem drei Gründe, denen man eine gewisse Berechtigung nicht abstreiten kann.