Wir treiben im Fahrwasser einer Politik ohne Profil und einer Diplomatie ohne jegliches Risiko. Das genügt einfach nicht...

Die politische Linie, die ich gern neugestaltet und fortgesetzt sehen möchte, ist ein Leitbild, – das man mangels eines besseren Begriffes die Adenauer-Politik nennen könnte.

Ich bin kein Parteigänger für eine Bundesrepublik, die eine Art Pestalozzi-Dorf sein soll. Auf jeden Fall bin ich bescheiden genug zuzugeben, daß es nicht unbedingt mein persönliches Werk sein muß, die Deutschlandpolitik, die ich befürworte, auch in Realität zu verwandeln. Ich kann meinen geistigen Beitrag zur Debatte der heutigen Zeit leisten, aber ich bin kein Supermensch.

Was mich anbetrifft, so werde ich mich der europäischen Konzeption, der europäischen Einheit, dem Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland, der politischen Union der Sechs und der Sieben, dem Dreieck London, Paris, Bonn und der Gleichheit und Gleichberechtigung zwischen Amerika und Europa verschreiben. Ich werde dafür plädieren, daß, gleich welche Übergangszeit auch immer notwendig sein wird, die NATO aufrechterhalten werden soll, während gleichzeitig eine Tür für Verhandlungen mit dem Osten offengehalten und die Strategie der Abschreckung beibehalten werden muß. Solange ich lebe und so lange ich noch in der Politik tätig bin, werde ich diesen Standpunkt vertreten.