D. E. Butler and Anthony King: The British General Election of 1964. Verlag Macmillan, London; 401 Seiten, 45 s.

Zum sechsten Male seit 1945 haben Politikwissenschaftler und Soziologen des Oxforder Nuffield College das ebenso farbige wie flüchtige Panorama einer British General Election im die Fachwelt und die Nachwelt fixiert. Der 1924 geborene David Butler, unter dessen Leitung nun schon vier dieser bewährten Studien entstanden sind, hat mit der in Rekordzeit publizierten Darstellung des knappen Labour-Sieges vom Oktober 1964 wiederum eine gute Mitte zwischen politischer Journalistik und schwerfälliger Wissenschaftlichkeit gefunden. Um volle hundert Seiten gegenüber der letzten Ausgabe erweitert, ist die jüngste Untersuchung auch inhaltlich ergiebiger und methodisch perfekter ausgefallen. Die Mischung aus Bericht und Analyse erscheint ausgewogener. Neu ist das ungemein aufschlußreiche Kapitel über die Entwicklung der Wahlkampfstrategie der Parteien, wobei freilich die Liberalen, die mit ihrem Stimmanteil von 11,2 Prozent dem Zweiparteiensystem einen überraschenden Stoß versetzten, ein wenig zu kurz kommen.

Zeitlich setzt die Studie dort ein, wo die Unterhauswahl von 1959 aufgehört hat. Die knappe historische Rückblende erfaßt nicht nur die spektakulären außen- und innenpolitischen Ereignisse der Legislaturperiode (De Gaulles Nein zum britischen EWG-Beitritt, die Profumo-Affäre, der doppelte Führungswechsel in Jahre 1963: Gaitskell – Wilson und Macmillan – Home), sondern auch eine Fülle anderer Faktoren, die die öffentliche Meinung und damit den Wähler zu beeinflussen vermögen (von der wirtschaftlichen und sozialen Situation über die Parteitage bis hin zu dem Echo, das ein Memoirenwerk hervorgerufen hat).

Der Wahlkampf selber wird unter doppeltem Aspekt anvisiert und abgehandelt: zunächst auf nationaler Ebene, sodann in den einzelnen Wahlkreisen, von denen wiederum vier beispielhaft herausgegriffen werden. Daß diese Trennung sinnvoll ist, haben schon die früheren Bände gelehrt. Wenn sich das Schwergewicht der Untersuchung zunehmend auf den nationalen, an die Gesamtwählerschaft appellierenden Wahlkampf verlagert, so liegt das nur im Zuge einer Entwicklung, bei der sich die Grenzen zwischen Wahl und Plebiszit immer mehr verwischen. Etwa zwei Drittel aller britischen Wahlkreise sind ohnehin in festen Händen; in ihnen bleibt stets die gleiche Partei siegreich – ohne Ansehen der Person ihres lokalen Kandidaten. Aber auch im restlichen Drittel, wo die floating vote den Ausschlag gibt, pflegt es weniger auf die Anziehungskraft des Kandidaten als auf die seiner Partei anzukommen. Bei den Bundestagswahlen ist das ähnlich. Dennoch besteht kein Anlaß, von einem Strukturwandel der Wahlen zu sprechen, denn die reine Persönlichkeitswahl ist seit je Ausnahme, Glücksfall und frommer Wunsch gewesen. Die rauhe Wirklichkeit sieht anders aus – und entbehrt doch nichts von dem, was zu einer echten Wahl gehört.

Viel Raum ist dem Einfluß der Massenmedien und den Meinungsumfragen gewidmet. Besonders informativ ist das Kapitel über Rundfunk und Fernsehen, in dem von den Sendezeiten, den Werbetechniken, aber auch von der mangelnden Telegenität Sir Alecs die Rede ist. An anderer Stelle wird trocken bemerkt: „Die Worte eines Premierministers während eines Wahlkampfes können selten weniger Aufmerksamkeit erregt haben.“ Wilson kam besser an, und es ist nicht ausgeschlossen, daß die hohen Stimmenverluste der Konservativen mehr einer Personal- denn einer Sachentscheidung zuzuschreiben sind.

Insgesamt erhält die Unterhauswahl von 1964 das Zeugnis: langweilig für die Wähler, weil beide Seiten ihr Pulver zu früh verschossen hatten, aber faszinierend für die Wahlexperten, weil das Ergebnis voller Fragen steckt. Nicht jede Antwort, die das Buch darauf gibt, vermag zu überzeugen. Höchst anfechtbar ist die These, der Erfolg der Liberalen sei vornehmlich auf Kosten der Labour-Partei zustande gekommen. Ein genauer Vergleich der Wahlkreisresultate von 1939 und 1964 zeigt deutlich, daß die Wiedergeburt der Liberalen Partei, die 1964 mehr Stimmen erhielt als bei den drei letzten Unterhauswahlen zusammen, zu Lasten der Konservativen vor sich gegangen sein muß, die schließlich von über 1,7 Millionen Wählern im Stich gelassen worden ist (Labour dagegen verlor noch nicht einmal 10 000 Stimmen).

Die Schwächung der Konservativen durch die Liberalen dürfte auch der Hauptgrund für das Verschwinden des traditionellen Handikaps der Labour-Partei sein, des accidental bias, demzufolge Labour stets mehr Stimmen für einen Sitz benötigt als die Konservativen. Der Effekt dieser Benachteiligung, die durch die starke Massierung der Labour-Anhänger in großstädtischen Wahlkreisen bedingt ist, wird in dem Maße geringer, wie eine dritte Partei sich durchsetzen und die konservative Vorherrschaft in umstrittenen Wahlkreisen zu brechen vermag. Das bias war denn auch 1951 am stärksten, als die Liberalen mit nur 2,5 Prozent der Stimmen ihren Tiefpunkt erreichten. Damals trat der kuriose Fall ein, daß die Konservativen weniger Stimmen aber mehr Mandate als Labour errangen. Diese Zusammenhänge sind in Butlers jüngster Studie nicht erkannt (S. 295, 349 f). Als richtig dürfte sich dagegen die Bemerkung erweisen, daß das bias nur vorübergehend verdeckt, nicht aber für dauernd entfallen ist.