Von Edgar Lohne

Daß es das noch gibt: einen Gedichtband in die Hand zu bekommen, in dem Melos, Kadenz und Rhythmus der Verse sofort und unmittelbar ansprechen! Ein Gedichtband, in dem man keine Basteleien, keine Kümmerformen literarischen Ausdrucks findet, nichts, was ein Elektronengehirn besser zusammenstellen würde, sondern Gedichte, die das Ergebnis einer der Einbildungskraft entstammenden Mächtigkeit der Diktion sind.

So erging es mir mit Georg Schneiders 1960 erschienenem Gedichtband „Atem der Jahre“, dessen schöne Verse, soviel ich weiß, in der deutschen Öffentlichkeit kaum Beachtung gefunden haben.

Wer ist Georg Schneider? Mir war er, außer durch eine vor Jahren in der Neuen Zürcher Zeitung veröffentlichte begeisterte Besprechung von Emil Staiger, nicht bekannt. In den einschlägigen Handbüchern fand ich nichts, bei den interpretatorischen Experten moderner Lyrik kein Wort über ihn, mit keinem Gedicht ist er in den populären Anthologien vertreten. Erst im kürzlich erschienenen „Handbuch der deutschen Gegenwartsliteratur“ erfährt man, daß der Autor 1902 geboren, heute Lehrer ist und wegen politischer Gegnerschaft zum Nationalsozialismus nach 1933 Schreibverbot hatte. Man erfährt, daß sein erster, unter dem Eindruck von George geschriebener Gedichtband, „Die Barke“, bereits 1925 veröffentlicht wurde, daß Georg Schneider Gedichte aus dem Chinesischen, Englischen (Shakespeares Lieder) und Französischen übertrug und hier neben Cocteau auch die wilden, aus allen Fugen geratenen Verse der „Amours Jaunes“ von Tristan Corbiere übersetzte.

Warum wurde dies, besonders aber die Gedichte aus dem „Atem der Jahre“, von der Buchkritik kaum beachtet? Wo liegen die Gründe für eine solche Vernachlässigung? Gibt es einen kausalen Zusammenhang zwischen Leistung und Würdigung, oder ist alles dem Zufall überlassen? Ist derjenige, der sich vom allgemeinen Kulturbetrieb fernhält, auf Verbindungen keinen Wert legt, dem Vergessen anheimgegeben? Sicherlich Fragen, auf die es keine eindeutige Antwort gibt. Angesichts der Tatsache jedoch, daß nahezu jeder, der heute Lyrik schreibt und beachtet werden will, mit exklusiven, ja esoterischen Ansprüchen auf den Markt tritt, Ansprüchen, die er am liebsten im Sinne einer existentiellen Erhellung diskutiert sehen möchte, angesichts der sprachlichen Fallensteller, denen man Achtung zollt, fürchte ich, daß auch der neue Gedichtband von

Georg Schneider: „Am Grenzstein“, Neue Gedichte; Albert Langen – Georg Müller Verlag, München; 94 S., 8,50 DM

das gleiche Schicksal erfährt wie der „Atem der Jahre“. Denn experimentierend und avantgardistisch, sofern man darunter eine unverbindliche, lediglich auf Konfiguration hinzielende Sprachbastelei versteht, sind diese Gedichte nicht. Auch tritt dieser Autor nicht mit grundsätzlichen Ansprüchen oder Formulierungen auf.