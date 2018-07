An das Zifferblatt unserer Uhren mit den zwei Zeigern und den zwölf Zahlen haben wir uns so gewöhnt, daß die wenigsten Menschen auf die Idee kommen, eine Uhr könnte die Zeit auch anders anzeigen. Genau diese Überlegung aber stellte der englische Forscher Dr. C. Zeff vom Loughborough College of Technology an. Er kam zu überraschenden Resultaten.

Zeff bat 20 Versuchspersonen, zunächst je 40 Zeitangaben von einem normalen Zifferblatt abzulesen, das er auf eine Leinwand projizierte. Anschließend sollten die Versuchspersonen Zeitangaben lesen, bei denen Stunden und Minuten einfach in Zahlen ausgedrückt waren.

Das Ergebnis: Das Zifferblattlesen dauerte fast viermal so lange wie das Zahlenlesen – dreieinhalb Sekunden gegenüber etwas weniger als einer Sekunde pro Ablesung. Außerdem führte es zu viel mehr Fehlern. Falsch waren 50 der insgesamt 800 Zifferblattablesungen – meist nur um einige Minuten, mitunter aber um eine halbe Stunde oder mehr –, hingegen nur vier von 800 Ablesungen der Zahlenuhr.

Der Forscher schließt aus diesem Befund, daß die Zifferblattuhren wenigstens überall dort durch Zahlen-Uhren ersetzt werden sollten, wo Ablese-Fehler verhängnisvolle Folgen haben könnten. Steuerleute beispielsweise, Weichensteller, Mitarbeiter der Flugsicherung und Kraftwerksingenieure sollten nach Zeffs Ansicht nur noch nach Zahlenuhren arbeiten. E. L.