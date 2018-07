Gleich zweimal in der letzten Woche tauchte sein Name auf: als eine Rehabilitierung der "Parteifeinde" Molotow und Malenkow zur Debatte stand und als Gerüchte über einen Führungswechsel im Kreml die Runde machten. Beide Male fiel der Name von Alexander Nikolajewitsch Schelepin, des ehemaligen Geheimdienst-Chefs. Ob er verheiratet ist, ob er Kinder hat, ist unbekannt. Die wenigen Photos, die es von ihm gibt, zeigen ihn als einen Mann mit hoher Stirn, kalten Augen und schmalen Lippen. Wie groß seine Macht ist, wie fest er die Zügel in seinen Händen hält, läßt sich nur vermuten. Ob er einmal den Kreml regieren wird, ist fast zu einer Preisfrage geworden. Nur soviel ist gewiß: kriselt es hinter den Kremlmauern, ist sein Name sogleich in aller Munde.

So war es auch in den vergangenen acht Tagen. Kaum war behauptet worden, Parteichef Breschnew und Ministerpräsident Kossygin sollten auf den nächsten Sitzungen des Obersten Sowjets und des Zentralkomitees abgelöst werden, sprach man von Schelepin. Kaum war bekanntgeworden, daß in der Neufassung der Partei-Kurzgeschichte die 1957 von Chruschtschow in die Wüste geschickten "Stalinisten" Molotow und Malenkow glimpflicher davonkommen sollten, erinnerte man sich an den scharfen Urteilsspruch Scheiepins, der sie auf dem XXII. Parteitag mit den Worten verdammt hatte: "Molotow, Kaganowitsch und Malenkow haben mit einem Federstrich das Schicksal zahlreicher Menschen entschieden ... Zuweilen fragt man sich, wie es diese Leute fertig bringen, einen ruhigen Schlaf zu finden ... Sie sollten von Alpträumen verfolgt sein und müßten das Schluchzen und die Verwünschungen der Mütter, Frauen und Kinder der unschuldig umgekommenen Genossen hören." Wird über die Nachfolge spekuliert oder über ideologische Auseinandersetzungen debattiert – von dem Mann hinter den Kulissen des Kreml, von Alexander N. Schelepin jedenfalls ist dann immer die Rede.

Kronprinz wird er genannt, der Wachhund der Partei, der Scharfmacher, der Organisator, der Polizeiminister a.D., der Karrierist, der dritte Mann am Roten Platz. Stets war er vorsichtig genug, sich dem jeweiligen Herrscher nicht auf Gedeih und Verderben auszuliefern. Nie verpflichtete Schelepin sich den roten Zaren mit Haut und Haaren. Immer hielt er sich eine Hintertür offen, um sich rechtzeitig absetzen zu können; jeden Wechsel an der Spitze nutzte er, um näher an die Schalthebel der Macht vorzudringen: Als Schützling Chruschtschows schwang er sich im Dezember 1958 zum Vorsitzenden des Staatskomitees für Staatssicherheitsdienst auf und avancierte zum Chef der Geheimpolizei (KGB); im November 1964, schon einen knappen Monat nach dem Sturz seines Gönners, zog er als Vollmitglied in das Präsidium des ZK ein.

Auch wenn Schelepin, bekannt als ein willensstarker, zuweilen unbarmherzig durchgreifender Kontrolleur des Machtapparates, an den wichtigsten Entscheidungen mitwirkte, so gab er sich doch nie die Blöße, selbstherrlich zu agieren, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen. Dem Personenkult lieh er noch nie seine Energien. Als Staatssicherheitschef, der die Anklageschrift gegen den U2-Piloten Francis Gary Powers unterzeichnete und den Bandera-Mörder Staschynski dekorierte, nutze er seine Stellung nicht dazu aus, seine Gegenspionage-Abteilung zum Staat im Staate auszubauen. Anders als einer seiner gefürchteten Vorgänger im Amt des KGB-Chefs, Berija, folgte er dem Motto: "Vergeßt nie, daß die Geheimpolizei nur einen Herrn hat – die Partei und nicht einzelne Genossen, wie einflußreich und verdient sie auch sein mögen."

Dabei hat es Schelepin nie an Selbstbewußtsein gefehlt. Auf dem XX. Parteitag wurde er als Erster Sekretär der nahezu 20 Millionen Mitglieder zählenden Jugendorganisation Komsomol von verschiedenen Ministern heftig unter Beschuß genommen. Flugs drehte er den Spieß um und rechnete seinen Kritikern ihre eigenen Fehler und Versäumnisse vor. Der Streit endete mit einem Erfolg für Schelepin. Es gab in all den Jahren freilich auch keinen Grund, ihn mangelhafter Arbeit zu zeihen: Er war es gewesen, der für Chruschtschows Neuland-Programm in Sibirien und Kasakstan eine Million "Jungpioniere" mobilisierte, er betätigte sich als scharfzüngiger Agitator atheistischer Kampagnen, er trat als zorniger Ankläger gegen "Nihilisten, Drückeberger und Faulenzer" unter den jugendlichen Intellektuellen auf, er verhöhnte mit ätzender Ironie die Versuche junger Künstler, sich vom "sozialistischen Realismus" zu lösen – so wie er sich einmal über die Produkte der Spielzeugindustrie mit der spöttischen Bemerkung lustig machte: "Ein aus Plastik hergestellter Hahn kostet mehr als drei lebende Ferkel."

Schelepin ist einer der wichtigsten Männer im Musterstaat der "Arbeiter und Bauern", jedoch Arbeiter oder Bauer ist er nie gewesen. Er, der oft gegen die Leute mit den "weißen Händen" polemisierte, gehört selber zu ihnen. Der 1918 in Woronesch am Don geborene Sohn eines kleinen Angestellten, der in dem exklusiven Moskauer Hochschulinstitut für Philosophie, Literatur und Geschichte sein Examen ablegte, ist der Prototyp einer neuen Führerschicht – der dritten, die nach den Apparatschicks und Bürokraten Lenins und Stalins ans Ruder kam. Für ihn ist die russische Oktoberrevolution ein historisches Ereignis, das er lediglich aus den Büchern kennt. Während der großen Säuberungen in den Schreckensjahren von 1936 bis 1938 war er Student, den russisch-finnischen Winterkrieg 1939 machte er als Politoffizier mit, als Komsomolzen-Sekretär geriet er nie in den Verdacht, ein "Stalinist" zu sein, als Leiter des Komitees für Staatssicherheit ließ er es nicht zu, daß Chruschtschow den Geheimdienst kontrollierte.

Schelepin, der Diener so manches Herrn, hielt sich im Hintergrund oder wählte den schmalen Weg zwischen den Fronten. Den großen Einsatz, so scheint es, hob er sich auf – für seine Stunde. Es fragt sich nur, wie lange er auf diese Stunde noch warten muß. Dietrich Strothmann