Je kleiner das Land – desto größer seine Abhängigkeit vom Außenhandel. Dies zeigt unsere auf Berechnungen des Ifo-Instituts beruhende Graphik. Bei den Industrieländern besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Bevölkerungsgröße und dem Anteil des Außenhandels am Brutto-Sozialprodukt (der Summe aller Güter und Dienste, die im Laufe eines Jahres in einer Volkswirtschaft produziert werden). Das ist keineswegs eine zufällige Erscheinung, sondern in der modernen arbeitsteiligen Wirtschaft eine Notwendigkeit. Ein Land, das mit der allgemeinen Wohlstandsentwicklung Schritt halten will, kann es sich nicht leisten, Autarkie-Träumen nachzuhängen und alle Güter innerhalb der nationalen Grenzen herzustellen. Dies ist nur möglich, wenn der eigene Markt so groß ist, daß er auch Massenproduktion erlaubt. Diese Voraussetzung ist nur bei den USA erfüllt. Nur etwas mehr als der zwanzigste Teil des Bruttosozialprodukts gehen dort in den Export. Ganz anders dagegen bei den Niederlanden: Wegen ihrer geringen Bevölkerung müssen sie sich auf die Herstellung solcher Güter beschränken, bei denen ihre Wirtschaft international wettbewerbsfähig ist und diese gegen solche Produkte eintauschen, die sie selber nicht preiswert genug herzustellen vermögen. Sie sind damit in hohem Maße von der Handelspolitik und der konjunkturellen Lage ihrer wichtigsten Partnerländer abhängig. Die Gefahr wirtschaftlicher Rückschläge als Folge handelspolitischer Entscheidungen anderer Staaten läßt sich für die exportabhängigen Staaten nur durch die Bildung größerer Wirtschaftsräume mildern. Für die Mitgliedsländer des Gemeinsamen Marktes hat sich das Außenhandelsrisiko bereits jetzt schon beträchtlich vermindert.