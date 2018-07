Sie scheuen offene Worte und bremsen den Elan ihrer Töchter

Von Horst Wetterling

Seit dem Jahre 1950 ist die Zahl der erwerbstätigen Frauen in der Bundesrepublik von 7,3 auf 9,1 Millionen gestiegen. Annähernd fünf Millionen dieser Frauen sind verheiratet, und jede dritte von ihnen muß neben der Arbeit für Kinder sorgen, also einem Haushalt von mehreren Personen vorstehen.

Macht der Anteil der Frauen an allen Berufstätigen gegenwärtig schon 39 Prozent aus, so ist bereits abzusehen, daß er noch zunehmen, wenn nicht gar – und dies durchaus in absehbarer Zeit – den Anteil der Männer übersteigen wird. Bei einer Erhebung, die das Frauenreferat des Deutschen Gewerkschaftsbundes unternahm, kam ein bezeichnendes Faktum zutage: Die Hälfte der befragten Frauen im Alter von 30 bis 39 Jahren und Dreiviertel der Frauen im Alter von 25 bis 29 Jahren waren seit der Entlassung aus der Schule ununterbrochen berufstätig.

Indessen wird es den Frauen nicht gerade leicht gemacht, ihr Brot oder auch nur das Zubrot zu verdienen: Von allen Frauen, die – als "Lohnempfänger" – in Handel und Gewerbe, in Industrie und Verwaltung beschäftigt sind, werden nur sechs Prozent als Facharbeiter eingestuft, aber 48 Prozent als Hilfsarbeiter und 46 Prozent als angelernte Arbeiter. Unter den weiblichen kaufmännischen und technischen Angestellten sind es nur drei Prozent, die in höhere Gehaltsstufen gelangen, während sich 61 Prozent mit unteren Positionen und 15 Prozent mit der untersten Stellung, mit der des Hilfsarbeiters, begnügen müssen.

Legten die Frauen plötzlich ihre Arbeit nieder, so würde die allgemeine Kaufkraft um rund 50 Milliarden Mark im Jahre sinken und sich das Volkseinkommen um ein Sechstel mindern. "Ein Ausscheiden der Frauen aus dem Wirtschaftsprozeß wäre nicht vollziehbar", so behauptet das Deutsche Industrieinstitut. Die CDU aber läßt sich nicht beirren und erklärte auf einem ihrer letzten Parteitage als der Weisheit letzten Schluß: "Aufgabe der Frau ist es, sich vom Krampf der modernen Lebensform zu lösen und im Hause für Familie und Kinder zu sorgen." Auch Bundespräsident Dr. Heinrich Lübke ist dem "Krampf der modernen Lebensform" wenig zugetan und beschwört seine Landsleute: "Weder Berufsfreude noch Genugtuung über einen hohen Lebensstandard dürfen darüber hinwegtäuschen, daß alles dies mit dem Verlust innerer Werte bezahlt werden muß. Je besessener sich beide Eltern im Beruf abrackern, um reich zu werden, desto ärmer werden sie und ihre Kinder."

Das "unnütze Gymnasium"