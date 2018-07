Ende September wird das sowjetische Zentralkomitee zusammentreten, wobei diesmal bedeutsame Beschlüsse zu erwarten sind. In sowjetischen Parteikreisen wird davon gesprochen, daß „etwas Wichtiges bevorsteht“. Die Bedeutung der nächsten ZK-Tagung wird auch dadurch unterstrichen, daß zum 1. Oktober der Oberste Sowjet der UdSSR einberufen wird – offenbar mit dem Ziel, die Parteibeschlüsse durch den Obersten Sowjet sozusagen sanktionieren zu lassen.

Es ist durchaus möglich, daß auf der Plenartagung des Zentralkomitees auch etwas über den nächsten sowjetischen Parteikongreß zu hören sein wird. Sowjetische Parteikongresse, auf denen stets die wichtigsten langfristigen politischen Entscheidungen des Kreml verkündet werden, müssen laut Parteistatut mindestens einmal alle vier Jahre stattfinden. Da der 22. Parteikongreß im Oktober 1961 tagte, hätte der 23. Parteitag spätestens bis zum Oktober 1965 einberufen werden müssen. Dazu ist es nun jedoch zu spät. Man rechnet mit einer Vorbereitungszeit von mindestens sechs Wochen, so daß der 23. Parteitag frühestens im November, ja vielleicht erst Anfang des nächsten Jahres stattfinden kann. Die verspätete Einberufung des sowjetischen Parteikongresses ist für die Kreml-Führung vor allem deshalb recht unangenehm, weil in vielen Dutzenden „richtungweisenden“ Artikeln der jüngsten Zeit immer wieder darauf hingewiesen wurde, die Zeit alleiniger Entscheidungen einzelner Führer sei vorbei, das Parteistatut werde nun konsequent eingehalten, die Tagungen des Zentralkomitees und die Parteikongresse regelmäßig einberufen.

Im Zusammenhang mit der bevorstehenden ZK-Tagung und mit der verspäteten Einberufung des 23. Parteitages sind im sowjetischen Parteiapparat eine Fülle von Mutmaßungen und Gerüchten aufgetaucht. Dies ist um so verständlicher, als es in letzter Zeit offensichtlich Differenzen in den führenden Parteigremien über wichtige Fragen gegeben hat. Unter diesen Gesichtspunkten sollte daher auch der Bericht des diplomatischen Korrespondenten der amerikanischen Rundfunkgesellschaft ABC, John Scali, gewertet werden. Scali sprach von ernsten Machtkämpfen im Kreml, die zur Absetzung des Ministerpräsidenten Kossygin, des Ersten Parteisekretärs Breshnew und des sowjetischen Staatspräsidenten Mikojan führen könnten.

Laut Scali sei damit zu rechnen, daß der ehemalige Chef des Sicherheitsdienstes und jetzige Leiter des Komitees für Staats- und Parteikontrolle, Alexander Schelepin, als Nachfolger Kossygins zum sowjetischen Regierungschef ernannt werde. Kossygin solle einen untergeordneten Posten erhalten und der jetzige Parteiführer Breshnew durch den Parteiideologen Michail Suslow ersetzt werden. Breshnew seinerseits sei als Nachfolger Mikojans für den weit weniger wichtigen Posten des sowjetischen Staatspräsidenten vorgesehen. Mikojan habe die Absicht, sich pensionieren zu lassen. Damit würde die bisherige Troika Breshnew–Kossygin–Mikojan durch eine neue, nämlich Suslow (Parteiführer)–Schelepin (Regierungschef)–Breshnew (Staatspräsident) ersetzt werden. Nach anderen Berichten würde Schelepin danach trachten, sowohl die Führung der Partei als auch der Regierung an sich zu bringen und damit zum neuen sowjetischen Alleinherrscher zu werden. Mit diesem Führungswechsel sei jedenfalls schon auf der jetzt bevorstehenden Plenartagung des Zentralkomitees zu rechnen.

Von sowjetischer offiziöser Seite wurden diese Mutmaßungen, wie zu erwarten, dementiert. Tatsächlich spricht manches dafür, daß mit einem so weitreichenden Führungswechsel in der allernächsten Zukunft nicht zu rechnen ist. Gewiß wird niemand die Divergenzen in der gegenwärtigen Führung unterschätzen, genauso wenig wie die Autorität und Machtstellung des 47jährigen Alexander Schelepin, der als Chef des Komitees für Staats- und Parteikontrolle nicht nur dem Parteipräsidium, sondern gleichzeitig auch dem ZK-Sekretariat und dem Präsidium des Ministerrates angehört. Er ist damit als einziger aller Sowjetführer in allen drei Führungsgremien der UdSSR vertreten. Seine Arbeit als Chef des Komitees für Staats- und Parteikontrolle war bisher, vom Standpunkt der Führung, recht erfolgreich, manche meinen sogar, sein Komitee sei die einzige Institution, die wirklich funktioniere. Schelepins jüngste Auslandsmissionen – darunter nach Ägypten, in die Mongolei und nach Nord-Korea – haben zudem sein Prestige als „Allround-Führer“ noch verstärkt. Außerdem ist er weder durch die Stalin-Ära noch „durch die Chruschtschow-Periode belastet und wäre daher am ehesten dazu prädestiniert, in der Zukunft einen Kurswechsel zu vollziehen.

Bei alledem darf jedoch nicht die andere, viel wichtigere Seite vergessen werden. Die Sowjetführung steht gegenwärtig vor einer Fülle schwierigster Aufgaben. Sie hat noch längst nicht die Autorität und die Macht erlangt, die einst Chruschtschow innehatte. Trotz mancher divergierender Auffassungen (die sicher mit Kämpfen um wachsenden Einfluß verbunden sind) ist man sich im Kreml sehr wohl darüber im klaren, daß eine Verschiebung oder gar Störung des gegenwärtigen Gleichgewichts zu ernsten Folgen führen könnten. Es ist daher kaum ein Zufall, daß gerade in jüngster Zeit die Namen Breshnews, Kossygins und Mikojans – stets unter ausdrücklicher Bezeichnung ihrer gegenwärtigen Funktion – besonders häufig in der sowjetischen Presse zu finden waren. Umgekehrt wird durch die Art der Veröffentlichung von Reden Schelepins deutlich zum Ausdruck gebracht, daß dieser noch nicht den Status der drei führenden Männer im Kreml innehat.

Gerade unter den jetzigen Bedingungen, da die sowjetischen Spitzenführer mit den Führern anderer kommunistischer Länder verhandeln, und angesichts der bevorstehenden Plenarsitzung des Zentralkomitees und der Tagung des Obersten Sowjets dürfte der Kreml vor zu weitgehenden personellen Veränderungen in der Spitze zurückschrecken. Wolf gang Leonhard