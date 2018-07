Inhalt Seite 1 — In Prag, Klatau, Leitmeritz oder anderswo Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Uwe Nettelbeck

Es ist ein melancholisches Geschäft, auf Filme hinzuweisen, von denen man fürchten muß, daß sie bei den Kinobesitzern wie beim Publikum nur geringe Chancen haben, weil sie einem kruden Bedürfnis nach Zerstreuung nicht entgegenkommen oder nicht hinreichend als „Kulturgut“ ausgewiesen sind.

Ein winziger, erst in diesem Jahr gegründeter Münchner Verleih hat sich auf den riskanten Versuch eingelassen, einen Film in der Bundesrepublik zu vertreiben, dessen Sensationen so subtil sind, daß ihm wahrscheinlich widerfahren wird, was Jacques Roziers „Adieu Philippine“ und Ermanno Olmis „Il Posto“ widerfahren ist – beide Filme haben ihrem deutschen Verleiher noch nicht einmal die Unkosten einspielen können. Die Rede ist von dem Erstlingswerk des tschechoslowakischen Cinéasten Miloš Forman, dem Film „Der schwarze Peter“ (Cerny Petr, 1964), der in einer von der Ostberliner DEFA ausgezeichnet synchronisierten deutschen Fassung nach einem Versuchsstart im Sommer jetzt endgültig in die Kinos kommen soll.

Peter, von dem Forman erzählt, ist gerade sechzehn, hat die Schule hinter sich und tritt in einem Selbstbedienungsladen den Posten eines Lehrlings an. Mit seinen Eltern kommt er nicht zurecht, sein Vater ist ein Kleinbürger, den der Kommunismus und die neue Gesellschaft nicht davon haben abbringen können, die Gemütlichkeit und die tradierten Werte zu pflegen, sonntags dirigiert er die Platzkapelle, abends predigt er Moral; die Mutter ist eine träge, gefügige Frau, die dafür sorgt, daß die Suppe warm auf den Tisch kommt und die Knöpfe angenäht sind, sie macht es recht und denkt sich nichts dabei.

Die enge Altbauwohnung, bestehend aus einer Wohnküche und vielleicht zwei Schlafzimmern, hält die Familie zusammen, zwischen Herd und Ausguß, zwischen der Madonna an der einen und der Tür in der anderen Wand, zwischen dem Vater, der auf dem Sofa sein Feierabendnickerchen macht, und der Mutter, die im Topf rührt, bleibt für Peter kein Platz, an dem sich atmen ließe. So hockt er sich hin und wartet darauf, ins Bett oder hinaus zu können. Die besorgte Neugier der Mutter, was er denn während des Tages getrieben habe, und die Belehrungen des Vaters, wie er es anstellen müsse, um voranzukommen im Leben, lassen ihn verstummen – mehr als „naja“ und „nawennschon“ ist nicht aus ihm herauszukriegen.

Im Lebensmittelladen ergeht es Peter kaum besser: Er soll aufpassen, daß die Kunden keine langen Finger machen. Verlegen und ungeschickt lungert er zwischen den Regalen, guten Willens zwar, jemanden zu erwischen, aber ohne eine Ahnung, wie ihm das gelingen könnte. Er ist ein schlechter Spitzel. Allerdings nicht aus Opposition – die zu versuchen, hat man ihm gründlich ausgetrieben – er ist ganz einfach zu lahm, zu gutmütig und zu dumm.

Peter verliebt sich in Pavla, er geht mit ihr, weil er sieht, daß die anderen ihr Mädchen haben, aber sie ist ihm weit voraus und hänselt ihn, weil er so auf den Mund gefallen ist. Er verabredet, sich mit ihr in der Badeanstalt und manchmal abends zu einem kleinen Spaziergang am Fluß entlang. Sie zu küssen, wagt er jedoch nicht, er druckst herum und läßt die Hände in den Taschen. Twisten kann er auch nicht richtig, seine rührenden Bemühungen, es den anderen gleichzutun, schlagen fehl, er beneidet Zdenek, dem es spielend gelingt.