Haftet die Ehefrau für die Steuerschulden des Ehemannes? Es sind nicht wenige Ehepaare, die sich wegen der Unkenntnis des Rechtsschutzes gegen Steuerhaftung der Ehepartner getrennt veranlagen lassen. Aber die gemeinsame Steuerveranlagung ist wegen des sogenannten Splitting-Tarifs wesentlich günstiger als die getrennte Veranlagung. Dabei kann jeder Eheteil im Falle einer Zwangsvollstreckung für Steuerschulden des anderen Partners trotzdem beantragen, daß die Zwangsvollstreckung auf den anderen Ehepartner beschränkt wird. Dann bleibt das Vermögen des nicht schuldenden Eheteils unberührt. Die gemeinsam veranlagten Ehegatten werden so behandelt, als ob sie getrennt veranlagt würden und daher auch keine Steuerhaftung eines Eheteils für den anderen bestünde. Freilich können sich im Einzelfall daraus höhere Steuerschulden ergeben, was jedoch mitunter günstiger sein kann als die Haftung für die Steuerschulden des anderen Ehepartners. Es ist zweckmäßig, in einem solchen Fall sofort einen Steuerberater zu beauftragen, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.

In Industrie, Gewerbe und Handel wie auch in freien Berufen hat es sich eingebürgert, Arbeitnehmern Jubiläumsgeschenke zu gewähren. Diese sind grundsätzlich steuerfrei und müssen normalerweise zum Jubiläum gezahlt werden. Ein Zeitunterschied von drei bis zwölf Morateil macht aber nichts aus. Oft werden jedoch Jubiläumsgeschenke erst einige Jahre nach dem Jubiläum gezahlt, weil es sich der Arbeitgeber zuvor nicht leisten konnte oder weil die Berechnung der Dienstzeit des Arbeitnehmers kompliziert war. Das kommt besonders dann häufig vor, wenn Mitarbeiter aus Betrieben der Ostzone in Schwester- oder Tochterunternehmen in der Bundesrepublik hinübergewechselt sind. Hier lehnt der Bundesfinanzhof jegliche Schematisierung ab und erkennt auch die nach Jahren gezahlte Jubiläumssumme als steuerfrei an. Ähnlich kann es auch sein, wenn die Tätigkeit im gleichen Berufszweig, aber in verschiedenen Anstalten oder Betrieben gleichen Charakters geleistet wurde.

Unterhaltszahlungen des geschiedenen Ehemanns an seine Frau und für die Kinder können steuerlich als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden. Die Finanzämter wenden immer wieder ein, daß solche Steuervergünstigungen nicht anerkannt werden könnten, weil die Frau arbeitsfähig sei und ihren Unterhalt selbst verdienen könne. Diese Fehlansicht hat der Bundesfinanzhof aber beseitigt und dazu wörtlich ausgeführt: „Die Mutter, die für ihre beiden Töchter sorgt, hat damit eine wichtige, sie ausfüllende Aufgabe. Der geschiedene Ehemann erkennt das an, indem er sich seiner Ehefrau gegenüber zur Unterhaltszahlung verpflichtet hat. Es ist nicht Sache des Finanzamtes, in Fragen der persönlichen Lebensgestaltung der Steuerpflichtigen einzudringen und festzustellen, daß die geschiedene Ehefrau berufstätig sein und sich den Unterhalt selbst verdienen könne.“ Darüber hinaus bestätigt der Bundesfinanzhof, daß Unterhaltszuschüsse für die Kinder nicht Einkünfte der Mutter, sondern wie Arbeitslohn Einkünfte der Kinder seien. Es liegt häufig im Interesse der geschiedenen Frau und ihrer Kinder, dem geschiedenen Ehemann dabei behilflich zu sein, Steuern zu sparen, da er dann für Frau und Kinder mehr Geld verfügbar hat. Das gilt auch für jene Fälle, in denen der geschiedene Ehemann diese Zahlungsverpflichtungen freiwillig oder im Wege eines Vergleichs übernommen hat.

Zahlreiche Steuerpflichtige müssen aus beruflichen Gründen von ihrer Familie getrennt leben und deshalb zwei Haushalte führen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten sind als Werbungskosten steuerabzugsfähig. Allerdings hat diese Vergünstigung einen Haken. Wenn nämlich zwei Berufstätige heiraten, die jeder einen eigenen Hausstand haben und in verschiedenen Orten wohnen, ergibt sich daraus kein steuerlich begünstigter doppelter Hausstand. Der Bundesfinanzhof erklärt vielmehr, daß ein doppelter Hausstand nur dann gegeben ist, wenn bereits ein gemeinsamer Hausstand in einer Familienwohnung bestanden hat, und wenn es dann aus beruflichen Gründen notwendig geworden ist, eine zweite Unterkunft zu besorgen. Mithin müssen junge Eheleute zunächst einmal zusammenziehen und einen gemeinsamen Familienhaushalt gründen. Erst dann können sie bei Versetzung an einen anderen Ort einen zweiten Haushalt begründen, der steuerlich anerkannt wird.

Der Bundesfinanzhof vertritt immer noch den engherzigen Standpunkt, daß Mehraufwendungen eines Arbeitnehmers für Verpflegung wegen mehr als zwölfstündiger Abwesenheit von der Wohnung nur dann steuerabzugsfähige Werbungskosten seien, wenn Wohnung und Arbeitsplatz nicht weiter als 40 Kilometer entfernt liegen. Bei größeren Entfernungen mußte das Vorliegen privater Gründe für das nicht übliche Entferntwohnen vom Arbeitsplatz angenommen werden. Dagegen sollte sich jeder Steuerpflichtige wehren, der nicht aus privaten Gründen so weit weg wohnt Eine teure Wohnung im Ort des Arbeitsplatzes kann sich nicht jeder Arbeitnehmer leisten oder oft auch nicht finden. Das sind berufsbedingte Schwierigkeiten, die keinesfalls privaten Charakter haben. Wissenschaft und Wirtschaft fordern schon lange, in solchen Fällen die Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsplatz außer Betracht zu lassen und nur die Abwesenheitsdauer von mehr als zwölf Stunden zu bewerten. Einige Finanzgerichte urteilen bereits in dieser Art. Manfred Mielke