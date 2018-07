Das Mißverständnis, das sich in der Forderung an den Mitmenschen, er solle eine eindeutige politische Stellung haben, ausdrückt, geht auf Risse, ja auf Abgründe in unseren Gemeinschaftsvorstellungen überhaupt zurück. Die lockere und kritische Haltung des Prüfens und Vergleichens liegt nicht in unserem Wesen und ist daher auch nie Gegenstand unserer öffentlichen Erziehung gewesen. Das übereilte Vergnügen, dem prüfenden und daher schwankenden Zeitgenossen Charakterlosigkeit zuzuschreiben, läßt sich vielleicht dadurch erklären, daß wir fälschlich glauben, zu der Partei, der wir einmal zugestimmt haben, eine Art von Treueverhältnis einnehmen müssen. Friedrich Sieburg